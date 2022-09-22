Сборная Турции спасла матч с Люксембургом и выиграла группу, литовцы идут на понижение

В группе С1 Лиги наций всё решилось за тур до конца. Сборные Турции и Люксембурга боролись за первое место. Гости трижды вели в счете, а соперник каждый раз восстанавливал паритет на табло. Ничья 3:3 вполне устраивает турецкую команду, она выиграла группу.

В параллельном матче сборная Литвы не смогла одолеть фарерских соперников (1:1) и отправится в низший дивизион.