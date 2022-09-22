Сборная Турции спасла матч с Люксембургом и выиграла группу, литовцы идут на понижение

В группе С1 Лиги наций всё решилось за тур до конца. Сборные Турции и Люксембурга боролись за первое место. Гости трижды вели в счете, а соперник каждый раз восстанавливал паритет на табло. Ничья 3:3 вполне устраивает турецкую команду, она выиграла группу.
В параллельном матче сборная Литвы не смогла одолеть фарерских соперников (1:1) и отправится в низший дивизион.
Протокол игры
|9'Мартинс Марвин (0:1)
|(1:1) Юндер Дженгиз16'
|37'Синани Данел (1:2)
|(2:2) Шано Максим39'
|69'Родригес Жерсон (2:3)
|(3:3) Юксек Исмаил87'
Чакыр Угурджан•Челик Зеки•Айхан Кан•Сёюнджю Чаглар46' (Кавечи Ирфан (46') •Элмалы Эврен Эрен•Юндер Дженгиз 63'78' (Акгюн Юнус (78') •Кекчю Оркун81' (Юксек Исмаил (81') •Кадыоглу Ферди•Актюркоглу Мухаммед73' (Дурсун Сердар (73') •Унал Энес•Дервисоглу Халил46' (Джигерджи Толга (46')
Морис Антони•Жанс Лоран•Шано Максим46' (Герсон Ларс (46') •Мартинс Марвин 45'53' (Бонерт Флориан (53') •Пинту Мика•Боргес Санчес Ивандро•Тилль Себастьян•Баррейро Леандро•Тиль Венсан75' (Рупиль Тимоте (75') •Родригес Жерсон85' (Скендерович Алдин (85') •Синани Данел
22 сентября. Стадион "Башакшехир Фатих Терим" (Стамбул).
Протокол игры
|22' Андреасен Якуп (0:1)
|(1:1) Сливка Выкинтас 44'
Барткус Джюгас • Миколюнас Салюнас 87' ( Баравикас Роландас ( 87') • Гирдвайнис Эдвинас • 65'Климавичюс Линас • 72'Бараускас Доминикас • Сливка Выкинтас 60' ( Шимкус Домантас ( 60' ) • 75'Мегелайтис Линас 46' ( Воробьев Модест ( 46') • Ласицкас Юстас 56' 76' ( Должников Артур ( 76') • Новиковас Арвидас • Голубицкас Паулюс 76' ( Милашюс Титас ( 76') • Черных Фёдор
Нильсен Гуннар • Ролантссон Гилли • Аскхам Хердур • Ванхамар Гуннар • Давидсен Вильормур • Бьярталид Йоаннес • Андреасен Якуп • Йоэнсен Рене 90' ( Хансен Хедин ( 90') • Ольсен Мейнхард 82' ( Миккельсен Мадс ( 82') • Эдмундссон Йоан 77' ( Йоханнесен Патрик ( 77') • Ольсен Клеминт 90' ( Наттестад Сонни ( 90')
Запасные: Ханссон Халлюр • Йохансен Даниэль • Йохансен Андрасс • Гестсон Тейтур • Петерсен Петур • Агнарссон Ханнес • Ватнсдаль Хейни • Ламхауге Маттиас
22 сентября. Стадион "ЛФФ" (Вильнюс).
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