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Лига наций УЕФА

Сборная Турции спасла матч с Люксембургом и выиграла группу, литовцы идут на понижение

 
22 Сентября 2022 • 23:41 Комментировать
Турция
3:3
Люксембург
окончен

В группе С1 Лиги наций всё решилось за тур до конца. Сборные Турции и Люксембурга боролись за первое место. Гости трижды вели в счете, а соперник каждый раз восстанавливал паритет на табло. Ничья 3:3 вполне устраивает турецкую команду, она выиграла группу.

В параллельном матче сборная Литвы не смогла одолеть фарерских соперников (1:1) и отправится в низший дивизион.

Протокол игры  
Турция3:3Люксембург
  9'Мартинс Марвин (0:1)
(1:1) Юндер Дженгиз16'  
  37'Синани Данел (1:2)
(2:2) Шано Максим39'  
  69'Родригес Жерсон (2:3)
(3:3) Юксек Исмаил87'  
Чакыр УгурджанЧелик ЗекиАйхан КанСёюнджю Чаглар 46' (Кавечи Ирфан ( 46') Элмалы Эврен ЭренЮндер Дженгиз  63' 78' (Акгюн Юнус ( 78') Кекчю Оркун 81' (Юксек Исмаил ( 81') Кадыоглу ФердиАктюркоглу Мухаммед 73' (Дурсун Сердар ( 73') Унал ЭнесДервисоглу Халил 46' (Джигерджи Толга ( 46')
Запасные: Булут ОнурКутлу БерканАлемдар ДоганЙылмаз РыдванКабак ОзанБайиндыр АлтайГюрлер Сердар
Морис АнтониЖанс ЛоранШано Максим 46' (Герсон Ларс ( 46') Мартинс Марвин  45' 53' (Бонерт Флориан ( 53') Пинту МикаБоргес Санчес ИвандроТилль СебастьянБаррейро ЛеандроТиль Венсан 75' (Рупиль Тимоте ( 75') Родригес Жерсон 85' (Скендерович Алдин ( 85') Синани Данел
Запасные: Курчи АлессиоМахмутович ЭнесВейга ЭрикОмосанья МайклПиментель ДиогоДевилль МорисЩон Ральф
22 сентября. Стадион "Башакшехир Фатих Терим" (Стамбул).
Протокол игры 
Литва1:1Фарерские острова
  22' Андреасен Якуп (0:1)
(1:1) Сливка Выкинтас 44'  
Барткус Джюгас  Миколюнас Салюнас   87' (Баравикас Роландас (   87' Гирдвайнис Эдвинас   65'  Климавичюс Линас   72'  Бараускас Доминикас  Сливка Выкинтас   60' (Шимкус Домантас (   60'   75' Мегелайтис Линас   46' (Воробьев Модест (   46' Ласицкас Юстас   56'   76' (Должников Артур (   76' Новиковас Арвидас  Голубицкас Паулюс   76' (Милашюс Титас (   76' Черных Фёдор
Запасные: Плукас Игнас  Калинаускас Томас  Тутышкинас Артемиюс  Гертмонас Эдвинас  Саткас Бенас  Жебраускас Натанас  Deividas Dovydaitis
Нильсен Гуннар  Ролантссон Гилли  Аскхам Хердур  Ванхамар Гуннар  Давидсен Вильормур  Бьярталид Йоаннес  Андреасен Якуп  Йоэнсен Рене   90' (Хансен Хедин (   90' Ольсен Мейнхард   82' (Миккельсен Мадс (   82' Эдмундссон Йоан   77' (Йоханнесен Патрик (   77' Ольсен Клеминт   90' (Наттестад Сонни (   90')
Запасные: Ханссон Халлюр  Йохансен Даниэль  Йохансен Андрасс  Гестсон Тейтур  Петерсен Петур  Агнарссон Ханнес  Ватнсдаль Хейни  Ламхауге Маттиас
 22 сентября. Стадион "ЛФФ" (Вильнюс).

 

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Сборная Турции Сборная Литвы Сборная Люксембурга Сборная Фарерских Островов
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окончен Казахстан 2:1 Беларусь 2.30 3.10 3.45
окончен Латвия 1:2 Молдова 1.70 3.55 5.50
окончен Хорватия 2:1 Дания 2.50 3.30 3.10
окончен Турция 3:3 Люксембург 1.23 6.10 14.00
окончен Словакия 1:2 Азербайджан 1.45 4.20 8.50
окончен Литва 1:1 Фарерские острова 2.30 3.15 3.40
окончен Польша 0:2 Голландия 3.75 3.70 1.95
окончен Лихтенштейн 0:2 Андорра 4.50 3.10 1.98
окончен Франция 2:0 Австрия 1.40 4.80 8.00
окончен Бельгия 2:1 Уэльс 1.35 5.20 8.50
23.09  19:00 Грузия ... Северная Македония 2.14 3.40 3.60
23.09  19:00 Эстония ... Мальта 1.90 3.25 4.40
23.09  21:45 Италия ... Англия 2.60 3.30 2.80
23.09  21:45 Болгария ... Гибралтар 1.11 10.00 25.00
23.09  21:45 Германия ... Венгрия 1.29 5.80 11.00
23.09  21:45 Финляндия ... Румыния 2.33 3.35 3.20
23.09  21:45 Босния и Герцеговина ... Черногория 1.77 3.70 4.90
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