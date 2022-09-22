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Лига наций УЕФА

Поляков: «Тяжёлый матч»

 
22 Сентября 2022 • 22:08 Комментировать
Словакия
...
Беларусь
25.09 19:00

Сборная Казахстана добилась успеха в игре с Беларусью в Лиге наций, и защитник белорусской команды Денис Поляков, выступавший в прошлом в российском чемпионате, расстроен неудачей. Особенно ему не понравился второй тайм, в ходе которого и был забит решающий мяч в игре. Поляков считает, что сыграть можно было куда лучше, чем 1:2.

- Второй тайм — просто провал... Понятно, что у них своя поддержка, свой стадион, свое поле искусственное, которое очень тяжелое. Это сказалось. Но мы могли сыграть намного лучше, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. 

В следующем, шестом туре Беларусь сыграет на выезде со Словакией.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Беларуси Сборная Казахстана Денис Поляков
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окончен Латвия 1:2 Молдова 1.70 3.55 5.50
Идет 63 минута Хорватия 1:0 Дания 2.50 3.30 3.10
Идет 64 минута Турция 2:2 Люксембург 1.23 6.10 14.00
Идет 66 минута Словакия 0:1 Азербайджан 1.45 4.20 8.50
Идет 63 минута Литва 1:1 Фарерские острова 2.30 3.15 3.40
Идет 60 минута Польша 0:2 Голландия 3.75 3.70 1.95
Идет 64 минута Лихтенштейн 0:1 Андорра 4.50 3.10 1.98
Идет 64 минута Франция 1:0 Австрия 1.40 4.80 8.00
Идет 64 минута Бельгия 2:1 Уэльс 1.35 5.20 8.50
23.09  19:00 Грузия ... Северная Македония 2.14 3.40 3.60
23.09  19:00 Эстония ... Мальта 1.87 3.35 4.70
23.09  21:45 Италия ... Англия 2.60 3.30 2.80
23.09  21:45 Болгария ... Гибралтар 1.11 10.00 25.00
23.09  21:45 Германия ... Венгрия 1.29 5.80 11.00
23.09  21:45 Финляндия ... Румыния 2.33 3.35 3.20
23.09  21:45 Босния и Герцеговина ... Черногория 1.77 3.70 4.90
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