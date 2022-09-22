Поляков: «Тяжёлый матч»

Сборная Казахстана добилась успеха в игре с Беларусью в Лиге наций, и защитник белорусской команды Денис Поляков, выступавший в прошлом в российском чемпионате, расстроен неудачей. Особенно ему не понравился второй тайм, в ходе которого и был забит решающий мяч в игре. Поляков считает, что сыграть можно было куда лучше, чем 1:2.

- Второй тайм — просто провал... Понятно, что у них своя поддержка, свой стадион, свое поле искусственное, которое очень тяжелое. Это сказалось. Но мы могли сыграть намного лучше, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

В следующем, шестом туре Беларусь сыграет на выезде со Словакией.