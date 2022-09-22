​Мартинес: У Азара снова появились энергия и радость

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался об Эдене Азаре. По словам испанского специалиста, небольшое число игровых минут в этом сезоне не оказывает негативного влияния на Азара.

«Азару не хватает игрового времени, но он находится в хорошем настроении и с нетерпением ждёт выхода на поле. Я вижу вокруг Эдена энергию и радость, которых не видел полгода назад», - высказался Мартинес, чьи слова приводит Goal.com.

В сезоне 2022/2023 Эден Азар провёл на футбольном поле 158 минут в четырёх матчах. Лишь однажды бельгиец попадал в стартовый состав мадридского «Реала».