Витсель: Никогда не чувствовал себя так хорошо

Полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Бельгии Аксель Витсель поделился информацией о своей форме.

Витсель сказал официальному сайту УЕФА о том, что ранее никогда не чувствовал себя так хорошо, много тренировался летом с «Атлетико» в горах, занимались по три раза в день, было трудно, но сейчас это дает результат. Футболист заявил, что надеется перенести свою форму на матчи Лиги наций.

Отметим, что хавбек был признан лучшим игроком сентября в «Атлетико» Мадрид.

Сегодня, 22 сентября, сборная Бельгии встретится со сборной «Уэльса» в рамках матча 5-го тура Лиги наций, начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.