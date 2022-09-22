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Лига наций УЕФА

Дешам назвал задачу сборной Франции в Лиге наций

 
22 Сентября 2022 • 08:08 Комментировать

Наставник сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящих матчах в групповом турнире Лиги наций.

«Какие у нас задачи? Нам нужно обрести баланс, показывать хороший футбол и добиваться результата. Я вызвал 23 игрока в сборную, доверяю каждому из них. Наша главная цель – выиграть оставшиеся матчи, чтобы не вылететь в низший дивизион. Также важно просматривать новых футболистов», - передает слова специалиста пресс-служба федерации футбола страны.

22 сентября сборная Франции встретится с командой Австрии, а спустя несколько дней померяется силами с Данией.

В группе французы набрали два балла и занимают последнее место.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам
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