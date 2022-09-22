В сборной Хорватии высказались о перспективах Ловрена и Виды

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением о перспективах защитников Домагоя Виды и Деяна Ловрена в национальной команде страны.

«На прошлом ЧМ за нас играли Домагой и Деян. Сейчас же команду пополнили несколько молодых защитников. Но это не означает, что я списываю Ловрена и Виду. Будет играть тот, кто лучше себя проявит. Очень хорошо, что в команде есть конкуренция. Сборная стала сильнее как в защите, так и в средней линии», - передает слова тренера Vecernii List.

Ближайшие матчи сборная Хорватии проведет в Лиге наций. Подопечные Далича встретятся с командами Дании и Австрии.