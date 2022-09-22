35-летний Жиру настроен поехать на ЧМ-2022

Опытный форвард «Милана» Оливье Жиру высказался о своем вызове в сборную Франции, где он будет призван заменить травмированного нападающего «Реала» Карима Бензема.

«Я полностью командный игрок, всегда готов выкладываться за партнеров. Когда Бензема забил на Евро, я был первым, кто поздравил его с этим. Мое состояние в душе остается неизменным. Поедем ли мы оба на мундиаль? У меня по-прежнему высокая мотивация. Пусть будет как будет, решать тренеру», - передает слова Оливье RTL France.

В этом месяце сборная Франции проведет два поединка в рамках групповой стадии Лиги наций. Подопечные Дидье Дешама встретятся с командами Австрии и Дании.