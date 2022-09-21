Брандту пришлось уехать из сборной Германии из-за болезни

Сборная Германии потеряла ещё одного футболиста, а именно полузащитника Юлиана Брандта. 26-летний футболист заболел гриппом. При этом пресс-служба команды отмечает, что тест Брандта на коронавирус дал отрицательный результат. Это важно, поскольку ранее COVID-19 был выявлен у Мануэля Нойера и Леона Горецки.

Сборная Германии в сентябре проведёт матчи Лиги наций против Венгрии (23 сентября) и Англии (26 сентября).

В сезоне 2022/2023 Юлиан Брандт провёл за дортмундскую «Боруссию» восемь официальных матчей. Полузащитник записал на свой счёт один гол и три результативных паса на партнёров.