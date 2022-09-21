​Пепе выбыл из сборной Португалии

Опытный защитник сборной Португалии Пепе покинул расположение команды. Об этом сообщила местная федерация футбола. Отъезд Пепе из лагеря «европейских бразильцев» связан с полученным повреждением.

Таким образом, Пепе не поможет сборной Португалии в ближайших матчах против Чехии (24 сентября) и Испании (27 сентября).

Ранее сборная Португалии потеряла нападающего – Рафа Силва решил завершить международную карьеру по личным причинам.

Добавим, что в ноябре сборная Португалии отправится в Катар на чемпионат мира. Там команда выступит в одной группе с Нигерией, Ганой и Уругваем.