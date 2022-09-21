Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

​Пепе выбыл из сборной Португалии

 
21 Сентября 2022 • 17:13 Комментировать

Опытный защитник сборной Португалии Пепе покинул расположение команды. Об этом сообщила местная федерация футбола. Отъезд Пепе из лагеря «европейских бразильцев» связан с полученным повреждением.

Таким образом, Пепе не поможет сборной Португалии в ближайших матчах против Чехии (24 сентября) и Испании (27 сентября).

Ранее сборная Португалии потеряла нападающего – Рафа Силва решил завершить международную карьеру по личным причинам.

Добавим, что в ноябре сборная Португалии отправится в Катар на чемпионат мира. Там команда выступит в одной группе с Нигерией, Ганой и Уругваем.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Пепе Сборная Португалии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.09  21:45 Шотландия ... Украина 2.48 3.20 3.10
22.09  17:00 Казахстан ... Беларусь 2.29 3.15 3.50
22.09  19:00 Латвия ... Молдова 1.67 3.75 5.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Сентября
17:39 · Лига наций УЕФА
Брандту пришлось уехать из сборной Германии из-за болезни
17:13 · Лига наций УЕФА
​Пепе выбыл из сборной Португалии
11:53 · Лига наций УЕФА
​Польша – Голландия: прогноз на матч Лиги наций – 22 сентября 2022
10:51 · Лига наций УЕФА
​Франция – Австрия: прогноз на матч Лиги наций – 22 сентября 2022
07:12 · Лига наций УЕФА
Фофана назвал задачу сборной Франции в Лиге наций
06:41 · Лига наций УЕФА
Тренер сборной Шотландии высказался о матче с Украиной
00:41 · Лига наций УЕФА
Наставник сборной Беларуси высказался о предстоящей игре против Казахстана в Лиге наций
20 Сентября
15:40 · Лига наций УЕФА
​В РФС отреагировали на наказание тренера сборной Украины
13:07 · Лига наций УЕФА
Габбьядини и Фраттези вызваны в сборную Италии
11:02 · Лига наций УЕФА
Сборная Франции потеряла очередного игрока из-за травмы
00:19 · Италия. Серия А
Иммобиле рассказал, почему не завершил карьеру в сборной
19 Сентября
23:52 · Англия. Премьер-лига
Льорис может не сыграть в дерби с «Арсеналом»
19:38 · Лига наций УЕФА
29-летний Рафа Силва завершил карьеру в сборной Португалии
18:28 · Лига наций УЕФА
Манчини рассказал, кто заменит Верратти в сборной Италии
17:32 · Лига наций УЕФА
​Мбаппе отказался от участия в фотосессии со сборной Франции 1
Все новости
Рекомендуем