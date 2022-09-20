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Лига наций УЕФА

​В РФС отреагировали на наказание тренера сборной Украины

 
20 Сентября 2022 • 15:40 Комментировать

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил о том, что УЕФА оштрафовал и предупредил главного тренера сборной Александра Петракова за его высказывания, на которые обращал внимание Российский футбольный союз.

В РФС отреагировали на информацию о наказании для рулевого украинской национальной команды.

«Если информация о предупреждении и штрафе соответствует действительности, мы удовлетворены фактом вынесения наказания как таковым», - комментарий из РФС приводит телеграм-канал «Ложа прессы».

Напомним, что Александр Петраков в прошлом году на тренерском мостике сборной Украины сменил Андрея Шевченко.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Сборная Украины Александр Петраков
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