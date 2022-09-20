​В РФС отреагировали на наказание тренера сборной Украины

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил о том, что УЕФА оштрафовал и предупредил главного тренера сборной Александра Петракова за его высказывания, на которые обращал внимание Российский футбольный союз.

В РФС отреагировали на информацию о наказании для рулевого украинской национальной команды.

«Если информация о предупреждении и штрафе соответствует действительности, мы удовлетворены фактом вынесения наказания как таковым», - комментарий из РФС приводит телеграм-канал «Ложа прессы».

Напомним, что Александр Петраков в прошлом году на тренерском мостике сборной Украины сменил Андрея Шевченко.