​УЕФА наказал тренера сборной Украины после обращения из России

Российский футбольный союз обращался в УЕФА и ФИФА с призывом рассмотреть высказывания главного тренера сборной Украины Александра Петракова. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в социальных сетях рассказал о решении, которое вынес УЕФА. Так, Союз вынес Петракову предупреждение и назначил штраф.

В настоящий момент Александр Петраков готовит сборную Украины к гостевому матчу Лиги наций против Шотландии. Команды сойдутся лицом к лицу в Глазго в среду, 21 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Напомним, что на тренерском мостике сборной Украины после Евро-2020 Александр Петраков сменил Андрея Шевченко.