Сборная Франции потеряла очередного игрока из-за травмы

В стане сборной Франции началась эпидемия травм. Вслед за голкипером Уго Льорисом и защитником Тео Эрнандесом получил повреждение еще один игрок. Речь идет о защитнике бирмингемской «Астон Виллы» Люке Дине. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Стоит отметить, что буквально накануне Диня вызвали в сборную для замены Эрнандеса. Теперь его место займет Адриан Трюфферт.

В конце нынешнего месяца подопечные Дидье Дешама сыграют два поединка в групповом турнире Лиги наций. Сначала французская сборная встретится с командой Австрии, а затем померяется силами с датчанами.