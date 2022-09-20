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Лига наций УЕФА

Сборная Франции потеряла очередного игрока из-за травмы

 
20 Сентября 2022 • 11:02 Комментировать

В стане сборной Франции началась эпидемия травм. Вслед за голкипером Уго Льорисом и защитником Тео Эрнандесом получил повреждение еще один игрок. Речь идет о защитнике бирмингемской «Астон Виллы» Люке Дине. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Стоит отметить, что буквально накануне Диня вызвали в сборную для замены Эрнандеса. Теперь его место займет Адриан Трюфферт.

В конце нынешнего месяца подопечные Дидье Дешама сыграют два поединка в групповом турнире Лиги наций. Сначала французская сборная встретится с командой Австрии, а затем померяется силами с датчанами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Люка Динь
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