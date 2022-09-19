29-летний Рафа Силва завершил карьеру в сборной Португалии

Нападающий «Бенфики» Рафа Силва объявил о завершении выступлений за сборную Португалии. 29-летний футболист сослался на личные причины, о чём рассказывает местный B24.

Стоит сказать, что Рафа Силва получил вызов на сентябрьский сбор сборной Португалии, в рамках которого команда проведёт два матча Лиги наций – против Чехии (24 сентября) и против Испании (27 сентября).

За национальную сборную Португалии Рафа Силва провёл 25 матчей. При этом форвард ни разу не смог забить.

Добавим, что в ноябре сборная Португалии отправится на чемпионат мира. Там команда выступит в одной группе со сборными Нигерии, Ганы и Уругвая.