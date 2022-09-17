Азар, де Брёйне и Куртуа - в заявке сборной Бельгии на матч с Голландией

Сборная Бельгии определилась с заявкой на матчи группового раунда Лиги наций. В данный список наставник команды Роберто Мартинес включил 30 игроков.

Голкиперы: Куртуа, Кастелс, Миньоле, Селс.

Защитники: Алдервейрельд, Боята, Дебаст, Денайер, Фас, Мехеле, Теате, Вертонген, Кастань, Менье.

Полузащитники: Карраско, Т. Азар, Салемакерс, де Брёйне, Дендонкер, Онана, Тилеманс, Фанакен, Витсель, де Кетеларе, Лукебакио.

Форварды: Э. Азар, Мертенс, Троссар, Бачуайи, Опенда.

22 сентября сборная Бельгии на своем поле примет Уэльс, а 25 сентября встретится на выезде с Голландией.

После четырех туров подопечные Мартинеса с семью баллами занимают второе место в своей группе.