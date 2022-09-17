Манчини назвал заявку сборной Италии на матчи с Англией и Венгрией

Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини определился с составом команды на предстоящие международные матчи.
Голкиперы: Доннарумма, Мерет, Проведель, Викарио.
Защитники: Ачерби, Бастони, Бонуччи, ди Лоренцо, Димарко, Палмьери, Гатти, Фелипе, Маццокки, Толой.
Полузащитники: Барелла, Кристенте, Жоржиньо, Пеллегрини, Побега, Тонали, Верратти.
Форварды: Канчелье, Гнонто, Грифо, Иммобиле, Политано, Распадори, Скамакка, Дзербин.
Напомним, что сборная Италии сыграет против команд Англии (23 сентября) и Венгрии (26 сентября).
После четырех туров групповой стадии Лиги наций «скуадра адзурра» набрала пять баллов и располагается на третьем месте.
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