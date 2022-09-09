Главный тренер солигорского «Шахтёра» Сергей Ташуев, до этого тренировавший «Краснодар» и «Кубань», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возвращение сборной России в дело. 24 сентября отечественная национальная команда сыграет в товарищеском матчес Кыргызстаном, а в ноябре – с Ираном.

- Мы должны показать миру, что у нас есть сборная и что мы готовы сражаться на футбольных полях на мировых аренах. У нас сборная нормальная, растёт молодёжь неплохая, чемпионат достаточно смотрибельный и интересный, легионеров не так много уехало. И приезжают иностранцы тот же, вот Мевля вернулся. Во-вторых, надо готовиться к возвращению в международные турниры. Ситуация в мире всегда меняются. Да, случилась для нас такая негативная ситуация, но это не навсегда. Сейчас как раз время строить новый стиль для сборной. Когда ты не проводишь официальные матчи, когда результат не превалирует, тренер и футболисты раскрепощены, и тогда можно ставить определённую игру, привести в исполнение какие-то тактические задумки на будущее. Это очень важно.