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Биджиев – о матчах сборной России: «Почему Кыргызстан и Иран? С кем получилось, с теми и договорились» эксклюзив

 
09 Сентября 2022 • 09:00 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поддержал проведение товарищеских матчей сборной России против команд Кыргызстана и Ирана.

- Матчи – это всегда хорошо, тем более для национальной команды, которая давно не собиралась. Радует, что у сборной России скоро будут игры, пусть и товарищеские. Да, я понимаю, что соперники не те, которых планировали, но всё равно будет интересно посмотреть. Ребята соберутся вместе и нащупают игровые связи.

С кем получилось договориться, с теми и договорились. Всё-таки сейчас многие сборные принимают участие в различных соревнованиях, и не так просто было найти себе спарринг-партнёров. Карпин включил в расширенный список много молодых игроков, чтобы просмотреть резервы и лучше понимать их способности. Я думаю, тут всё логично.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Ирана сборная Кыргызстана Хасанби Биджиев
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