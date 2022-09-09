Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поддержал проведение товарищеских матчей сборной России против команд Кыргызстана и Ирана.

- Матчи – это всегда хорошо, тем более для национальной команды, которая давно не собиралась. Радует, что у сборной России скоро будут игры, пусть и товарищеские. Да, я понимаю, что соперники не те, которых планировали, но всё равно будет интересно посмотреть. Ребята соберутся вместе и нащупают игровые связи.

С кем получилось договориться, с теми и договорились. Всё-таки сейчас многие сборные принимают участие в различных соревнованиях, и не так просто было найти себе спарринг-партнёров. Карпин включил в расширенный список много молодых игроков, чтобы просмотреть резервы и лучше понимать их способности. Я думаю, тут всё логично.