Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поддержал проведение товарищеских матчей сборной России против команд Кыргызстана (24 сентября) и Ирана (в ноябре).

- Конечно, это очень хорошо. Сборная должна быть при любом раскладе. Понятно, что сейчас такая ситуация, но это не означает, что на сборной надо ставить крест. Почему в списке на матч с Кыргызстаном много новых фамилий? Я так понимаю, это на перспективу. Должно быть понимание, кто способен играть за национальную команду, и Карпин будет сейчас подбирать народ. Всё равно скоро международные турниры для нас откроются, и мы должны быть готовы к этому. Я считаю, правильно, что назначаются товарищеские игры, что Карпин пробует многих новых ребят. Таким и должен быть нормальный рабочий процесс.