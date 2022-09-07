Колыванов: «Пока есть возможность, в сборной надо просматривать молодёжь»

Бывший тренер молодёжной сборной России Игорь Колыванов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о расширенном составе нашей национальной команды на товарищеский матч с Киргизией.

- Сегодня Валерий Карпин дал пресс-конференцию по расширенному составу сборной России на матч с Киргизией. Обращают на себя фамилии некоторых игроков, например, Сергей Бородин из «Краснодара», Юрий Журавлёв из «Ахмата», Никита Кривцов из «Краснодара», Александр Коваленко из «Крыльев Советов». Это верное решение Карпина, вызвать много новичков?

- Пока есть возможность, почему не просматривать молодых ребят? Они себя почувствуют в сборной. До этого они же не приглашались. Первый раз вызываются. Для них это огромная честь - попасть в национальную сборную. Я вспоминаю свои молодые годы, когда меня в 20 лет пригласили в сборную. Счастью не было предела. И для этих ребят то же самое.

- После отъезда многих легионеров видите ли вы, что у нас появилось больше молодых игроков, которые в перспективе будут играть в сборной России?

- У нас и так было предостаточно хороших футболистов. Молодежь подрастает. Есть очень интересные мальчишки. Дай бог, чтобы они прогрессировали и росли, хорошо делали свою работу. Россия у нас не обижена талантами. Просто работать надо больше и качественнее.

- Зато не вызван ни одни легионер. В товарищеском матче они не нужны?

- Сейчас нет смысла их трогать. Это уже проверенные ребята, и все хорошо знают их возможности. Дай бог, чтобы они хорошо выступали за свои клубы. Это сейчас самое главное.

- Карпин не пригласил ни одного игрока старше 30 лет. Можно ли говорить, что главный тренер пытается омолодить сборную на будущее?

- Мы же сейчас не знаем, когда у нас начнутся официальные матчи, поэтому можно спокойно обкатывать молодежь. Тридцатилетних ребят нет смысла приглашать.

- Почему?

- Ну, поиграют они два-три года в сборной, и что? Нам ведь могут не разрешить так скоро вернуться на международную арену. Все может быть.

- Как оцените наших соперников по товарищеским матчам – Киргизию и Иран?

- Киргизов я вообще не знаю. Не представляю, что у них за команда. Про Иран хоть что-то слышал. Но мы играем с теми, с кем смогли договориться.

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- Иран сильнее Киргизии?

- У Ирана должна быть неплохая команда, учитывая, что он попал на чемпионат мира. Футбол потихоньку прогрессирует во всех странах. Иран не исключение. Будет интересно понаблюдать за ним.

- У Карпина заканчивается контракт в конце этого года, и он сказал, что пока этот вопрос не поднимался. Как думаете, он останется у руля сборной, или такая ситуация с контрактом говорит о том, что, возможно, РФС ищет ему замену?

- Валерий Георгиевич - взрослый человек. Он сам понимает, что хочет. Пока он работает в «Ростове» и сборной, а дальше посмотрим.

Елена Григорьевская