Бывший футболист «Спартака», «Зенита» и других российских команд Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что он не против сыграть против сборной Медиалиги.

«Абсолютно точно, это связано с тем, что сборной России надо хоть с кем-то играть. Здесь я вижу спонсорский момент… Мы не знаем всех тонкостей, но с финансовой точки зрения, это матч медийный. Для того, чтобы где-то показать какого-то спонсора.

Для игроков я не понимаю, для чего. Если на то пошло, можно было бы собрать вторую команду сборной России. Сделать команду Россия–2 из тех футболистов, которые не попадают в основу или на перспективу в какой-то степени, и тогда на это будет интересно посмотреть. Ребята будут доказывать: «Меня не вызывали в основу, пусть посмотрят теперь здесь». И тогда здесь будет какой-то интерес», — сказал Деменко.

После объявления о том, что сборная России 24 сентября в товарищеском матче сыграет против Киргизии, РФС создал пресс-конференцию, на которой Карпин заявил, что не видит ничего плохого, чтобы сыграть против сборной Медиалиги.