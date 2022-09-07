Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал новость о том, что сборная России проведёт товарищеский матч против Киргизии.

«Всё-таки нашей команде надо играть хоть какие-то игры. Я думаю, эта поездка придумана для того, чтобы Карпин встретился с ребятами, пообщался. Если говорить об игровой ситуации, то, конечно, соперник не тот, которого мы бы хотели. С другой стороны Карпин понимает, что есть вышестоящий орган, РФС, где обсуждают эту тему и спрашивают у тренера. Мне кажется, вот для чего придуман этот товарищеский матч», — сказал Деменко.

Ранее стало известно о том, что национальная команда 24 сентября в столице Киргизии, Бишкеке, проведёт товарищеский матч против местной команды.