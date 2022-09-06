Ловрен вызван в сборную Хорватии на матчи Лиги наций

33-летний защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен может быть задействован в ближайших матчах сборной Хорватии в Лиге наций.

Опытный игрок получил приглашение от тренерского штаба национальной команды, об этом рапортует пресс-служба «сине-бело-голубых». В конце сентября «клетчатые» проведут поединки с командами Дании и Австрии.

В составе сборной Хорватии Деян провел 70 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги защитник поучаствовал в семи поединках, забил один гол и получил одну желтую карточку.