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Лига наций УЕФА

Карасёв: «Матч Италии и Испании Лиги наций - один из самых эмоциональных в моей карьере»

25 Июля 2022 • 22:56 Комментировать

Российский арбитр Сергей Карасев, признанный лучшим арбитром РПЛ прошлого года, добился признания и на международном уровне - он обслуживал самые важные матчи на континенте, в том числе и матч Лиги наций между Италией и Испанией.

Там ему пришлось удалить с поля защитника итальянской команды Леонардо Бонуччи - и сейчас Карасев вспоминает тот матч как самый эмоциональный в своей карьере. Испанцы в итоге выиграли со счетом 2:1.

- Это одна из самых эмоциональных игр в моей карьере, потому что я понимал, что в УЕФА стали больше нам доверять. Это был стадион «Сан-Сиро», сборная Италии только стала чемпионом Европы. Все понимали, что на своем поле итальянцы проиграть не могут. Это ощущение витало в воздухе, - заявил Карасев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Сергей Карасёв
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