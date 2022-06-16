Сперцян больше не хочет играть за сборную Армении

Молодой полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян больше не хочет выступать за армянскую сборную.

По информации Hraparak.am, 22-летний футболист в раздевалке после матча Лиги наций с Шотландией выразил недовольство решениями тренерского штаба и игрой своих партнёров по команде. Сперцян заявил, что он больше не хочет выступать за национальную команду Армении.

Напомним, что Армения крупно уступила шотландцам со счётом 1:4, а Сперцян был заменён в середине второго тайма. Стоит отметить, что для армянской сборной это поражение стало уже третьим кряду.