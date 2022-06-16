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Лига наций УЕФА

Сперцян больше не хочет играть за сборную Армении

16 Июня 2022 • 12:32 Комментировать
Армения
1:4
Шотландия
окончен

Молодой полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян больше не хочет выступать за армянскую сборную.

По информации Hraparak.am, 22-летний футболист в раздевалке после матча Лиги наций с Шотландией выразил недовольство решениями тренерского штаба и игрой своих партнёров по команде. Сперцян заявил, что он больше не хочет выступать за национальную команду Армении.

Напомним, что Армения крупно уступила шотландцам со счётом 1:4, а Сперцян был заменён в середине второго тайма. Стоит отметить, что для армянской сборной это поражение стало уже третьим кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Армении Лига Наций Эдуард Сперцян
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