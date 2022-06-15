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Лига наций УЕФА

Тренер сборной Венгрии затрудняется давать советы Манчини

15 Июня 2022 • 23:57 Комментировать

Сборная Венгрии разгромила англичан со счетом 4:0, чем-то напомнив о легендарном матче 1953 года, когда они выиграли у Англии на «Уэмбли» со счетом 6:3, после чего стала вице-чемпионом мира.

В то же время итальянская сборная получила звонкую пощечину от Германии, проиграв со счетом 2:5. Наставника сборной Венгрии Марко Росси спросили, мог бы он дать какой-нибудь совет своему коллеге Роберто Манчини.

- Совет Манчини? Нет, я не позволю себе такого. Я давно не работаю в итальянском футболе, но остаюсь большим поклонником нашей команды. Я считаю, что Манчини отлично работает, к тому же, он не боится задействовать молодежь, - заявил Росси в интервью ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини Марко Росси
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