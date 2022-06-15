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Лига наций УЕФА

Сборная Англии потерпела самое крупное домашнее поражение с 1928 года

15 Июня 2022 • 09:34 Комментировать

Домашнее поражение 0:4 от Венгрии стало самым крупным для сборной Англии за последние 94 года. В последние раз англичане проигрывали у себя дома с подобным отставанием в 1928 году.

Таким образом, в данный момент сборная Англии занимает последнее место в своей группе в Лиге наций. В июньских матчах подопечные Гарета Саутгейта не смогли одержать ни одной победы в матчах с Германией, Италией и Венгрией.

Напомним, что прошлым летом сборная Англии дошла до финала Евро-2020, где на «Уэмбли» уступила Италии. До этого подопечные Саутгейта дошли до полуфинала чемпионата мира 2018.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии
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