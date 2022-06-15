Депай стал вторым бомбардиром в истории сборной Голландии

Нападающий голландской сборной Мемфис Депай вышел на вторую строчку в списке лучших бомбардиров своей национальной команды.

Гол Депая принёс «оранжевым» победу над валлийцами в поединке Лиги наций. Голландия обыграла Уэльс со счётом 3:2. Для Мемфиса этот гол стал 42-м в составе национальной команды. По этому показателю форвард вышел на вторую строчку в истории сборной Голландии. Больше Депая забил только Робин ван Перси, в активе которого 50 мячей в футболке голландской сборной.

Напомним, что в прошедшем сезоне Мемфис Депай провёл в испанской лиге в составе «Барселоны» 28 матчей, в которых забил 12 голов и сделал два ассиста.