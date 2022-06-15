Де Лихт — о победе над Уэльсом: Это было невероятно

Защитник голландской сборной Маттайс де Лихт высказался по поводу трудовой победы своей национальной команды над валлийцами в рамках Лиги наций.

Де Лихт сказал, что это был потрясающий матч, ведь в предыдущем поединке Лиги наций голландцы упустили возможность забить победный мяч в концовке, а теперь «оранжевым» всё же удалось проявить характер и вырвать три очка. Защитник отметил, что это было просто невероятно.

Напомним, что подопечные Луи ван Гала сумели одержать победу над валлийской сборной со счётом 3:2. Три очка «оранжевым» принёс точный удар форварда Мемфиса Депая.