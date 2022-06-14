Сборная Турции выиграла под ноль в четвёртом матче подряд

В группе С1 Лиги наций сборная Турции выиграла всухую в четвёртый раз кряду. На сей раз досталось аутсайдерам из Литвы - 2:0. Голы на счету Кана Айхана и Хакана Чалханоглу.
Люксембург не смог удержать перевес в два мяча против Фарерских островов - 2:2.
Турки лидируют, набрав 12 очков, у Люксембурга - 7, Фарер - 4 и Литвы - 0.
Протокол игры
|(1:0) Айхан Кан38'
|(2:0) Чалханоглу Хакан54'
Байиндыр Алтай•Челик Зеки•Айхан Кан•Сёюнджю Чаглар•Кадыоглу Ферди 84' (Мюлдюр Мерт ( 84') •Юндер Дженгиз 84' (Чукур Тиаго ( 84') •Эзкан Салих•Чалханоглу Хакан 84' (Кабак Озан ( 84') •Актюркоглу Мухаммед 62' (Синик Догукан ( 62') •Дервисоглу Халил 62' (Акгюн Юнус ( 62') •Дурсун Сердар
Барткус Джюгас•Баравикас Роландас 31' 46' (Сирвис Пиюс ( 46') •Гирдвайнис Эдвинас•Климавичюс Линас•Бараускас Доминикас•Ласицкас Юстас 46' (Арманавичюс Вилюс ( 46' ) • 53'Мегелайтис Линас 78' (Саткас Бенас ( 78') •Узела Каролис•Милашюс Титас 80' 84' (Тутышкинас Артемиюс ( 84') •Голубицкас Паулюс 71' (Климавичюс Аугустинас ( 71') •Черных Фёдор 49'
14 июня. Стадион "Gursel Aksel Stadium".
Протокол игры
|(1:0) Родригес Жерсон 12'
|(2:0) Баррейро Леандро 49'
|57' Бьярталид Йоаннес (2:1)
|59' Бьярталид Йоаннес (2:2)
Морис Антони • Шано Максим 75' ( Айкен Софиан ( 75') • Герсон Ларс 46' ( Мартинс Кристофер ( 46') • Карлсон Дирк • Мартинс Марвин • Баррейро Леандро • Синани Данел • Пинту Мика • Тилль Себастьян 67' ( Боргес Санчес Ивандро ( 67') • Родригес Жерсон • 71'Бонерт Флориан 67' ( Девилль Морис ( 67')
Запасные: Курчи Алессио • Махмутович Энес • Фокс Лукас • Омосанья Майкл • Пиментель Диого • Тиль Венсан • Щон Ральф
Нильсен Гуннар • Ролантссон Гилли 89' ( Миккельсен Мадс ( 89') • Ватнсдаль Хейни 60' ( Балдвинссон Рогви ( 60') • Наттестад Сонни • Давидсен Вильормур • Бьярталид Йоаннес 89' ( Хансен Хедин ( 89') • Ханссон Халлюр • Ванхамар Гуннар • Йоэнсен Рене • Ольсен Мейнхард 73' ( Йонссон Видар ( 73') • Ольсен Клеминт 46' ( Эдмундссон Йоан ( 46')
Запасные: Йоханнесен Патрик • Йохансен Даниэль • Йоэнсен Кристиан • Аскхам Хердур • Агнарссон Ханнес • Ламхауге Маттиас
14 июня. Стадион "Stade de Luxembourg".