Сборная Турции выиграла под ноль в четвёртом матче подряд

В группе С1 Лиги наций сборная Турции выиграла всухую в четвёртый раз кряду. На сей раз досталось аутсайдерам из Литвы - 2:0. Голы на счету Кана Айхана и Хакана Чалханоглу.

Люксембург не смог удержать перевес в два мяча против Фарерских островов - 2:2.

Турки лидируют, набрав 12 очков, у Люксембурга - 7, Фарер - 4 и Литвы - 0.