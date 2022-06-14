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Лига наций УЕФА

Сборная Турции выиграла под ноль в четвёртом матче подряд

14 Июня 2022 • 23:47 Комментировать
Турция
2:0
Литва
окончен

В группе С1 Лиги наций сборная Турции выиграла всухую в четвёртый раз кряду. На сей раз досталось аутсайдерам из Литвы - 2:0. Голы на счету Кана Айхана и Хакана Чалханоглу.

Люксембург не смог удержать перевес в два мяча против Фарерских островов - 2:2.

Турки лидируют, набрав 12 очков, у Люксембурга - 7, Фарер - 4 и Литвы - 0.

Протокол игры  
Турция 2:0Литва
(1:0) Айхан Кан38'   
(2:0) Чалханоглу Хакан54'   
Байиндыр АлтайЧелик ЗекиАйхан КанСёюнджю ЧагларКадыоглу Ферди  84' (Мюлдюр Мерт (  84') Юндер Дженгиз  84' (Чукур Тиаго (  84') Эзкан СалихЧалханоглу Хакан  84' (Кабак Озан (  84') Актюркоглу Мухаммед  62' (Синик Догукан (  62') Дервисоглу Халил  62' (Акгюн Юнус (  62') Дурсун Сердар
Запасные: Демирал МерихКутлу БерканАлемдар ДоганЧакыр УгурджанТокёз ДорукханОзкаджар Дженк
Барткус ДжюгасБаравикас Роландас   31'  46' (Сирвис Пиюс (  46') Гирдвайнис ЭдвинасКлимавичюс ЛинасБараускас ДоминикасЛасицкас Юстас  46' (Арманавичюс Вилюс (  46'   53') Мегелайтис Линас  78' (Саткас Бенас (  78') Узела КаролисМилашюс Титас   80'  84' (Тутышкинас Артемиюс (  84') Голубицкас Паулюс  71' (Климавичюс Аугустинас (  71') Черных Фёдор   49'
Запасные: Плукас ИгнасСливка ВыкинтасКружикас ИгнасМатулявичюс ГедрюсНовиковас АрвидасМиколюнас СалюнасШеткус Эрнестас
14 июня. Стадион "Gursel Aksel Stadium".
Протокол игры 
Люксембург 2:2Фарерские острова
(1:0) Родригес Жерсон 12'   
(2:0) Баррейро Леандро 49'   
  57' Бьярталид Йоаннес (2:1)
  59' Бьярталид Йоаннес (2:2)
Морис Антони  Шано Максим   75' (Айкен Софиан (   75' Герсон Ларс   46' (Мартинс Кристофер (   46' Карлсон Дирк  Мартинс Марвин  Баррейро Леандро  Синани Данел  Пинту Мика  Тилль Себастьян   67' (Боргес Санчес Ивандро (   67' Родригес Жерсон   71'  Бонерт Флориан   67' (Девилль Морис (   67')
Запасные: Курчи Алессио  Махмутович Энес  Фокс Лукас  Омосанья Майкл  Пиментель Диого  Тиль Венсан  Щон Ральф
Нильсен Гуннар  Ролантссон Гилли   89' (Миккельсен Мадс (   89' Ватнсдаль Хейни   60' (Балдвинссон Рогви (   60' Наттестад Сонни  Давидсен Вильормур  Бьярталид Йоаннес   89' (Хансен Хедин (   89' Ханссон Халлюр  Ванхамар Гуннар  Йоэнсен Рене  Ольсен Мейнхард   73' (Йонссон Видар (   73' Ольсен Клеминт   46' (Эдмундссон Йоан (   46')
Запасные: Йоханнесен Патрик  Йохансен Даниэль  Йоэнсен Кристиан  Аскхам Хердур  Агнарссон Ханнес  Ламхауге Маттиас
 14 июня. Стадион "Stade de Luxembourg".

 

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Сборная Турции Сборная Литвы Сборная Люксембурга Сборная Фарерских Островов
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окончен Молдова 2:1 Андорра 1.58 3.65 7.30
окончен Лихтенштейн 0:2 Латвия 9.50 4.50 1.40
окончен Украина 1:1 Ирландия 1.90 3.40 4.50
окончен Англия 0:4 Венгрия 1.32 5.50 11.00
окончен Румыния 0:3 Черногория 1.85 3.30 4.90
окончен Турция 2:0 Литва 1.08 11.00 31.00
окончен Босния и Герцеговина 3:2 Финляндия 2.00 3.25 4.10
окончен Люксембург 2:2 Фарерские острова 1.50 4.00 7.30
окончен Германия 5:2 Италия 1.90 3.70 4.40
окончен Польша 0:1 Бельгия 3.20 3.50 2.30
окончен Голландия 3:2 Уэльс 1.55 4.50 6.50
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