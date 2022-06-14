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Лига наций УЕФА

Бельгия обыграла поляков, Голландия едва не упустила победу над Уэльсом

14 Июня 2022 • 23:40 Комментировать (1)
Польша
0:1
Бельгия
окончен

Завершились матчи четвёртого тура в группе А4 Лиги наций. Сборная Бельгии обыграла поляков на выезде со счётом 1:0 благодаря голу Миши Бачуайи на 16-й минуте. Примерно в это же время команды Голландии и Уэльса обменивались результативными ударами Ноа Ланга и Коди Гакпо против Бреннана Джонсона. До победы нидерландцы, казалось, не дотерпели чуть-чуть, пропустив с 11 метров от Гарета Бэйла на 90-й минуте, - 2:2. Но до финального свистка Мемфис Депай успел забить - 3:2.

У Голландии 10 очков, у Бельгии - 7, Польши - 4 и Уэльса - 1.

Протокол игры  
Польша 0:1Бельгия
  16'Бачуайи Миши (0:1)
Щесны ВойцехВетеска Матеуш  84' (Гуральски Яцек (  84') Глик КамилКивёр ЯкубКэш МэттиЖурковски Шимон   47'Линетти Кароль  84' (Гросицки Камил (  84') Залевски Никола  58' (Франковски Пшемыслав (  58') Зелиньски Пётр  58' (Свидерски Кароль (  58') Шиманьски Себастиан  70' (Клих Матеуш (  70') Левандовски Роберт
Запасные: Каминьски ЯкубПёнтек КшиштофКаминьски МарцинБерешиньски БартошКедзёра ТомашГрабара КамилДронговски Бартломей
Миньоле СимонДендонкер ЛеандерАлдервейрельд ТобиВертонген ЯнКастань ТимотиТилеманс ЮриВитсель Аксель  46' (Ванакен Ханс (  46') Азар Торган  62' (Фокет Томас (  62') Мертенс Дрис  80' (Де Кетеларе Шарль (  80') Бачуайи Миши  67' (Троссар Леандро (  67') Азар Эден  67' (Икома Луис (  67')
Запасные: Селс МатцМехеле БрэндонПрат ДеннисТеате АртурЯнузай АднанСалемакерс АлексисКастельс Коэн
14 июня. Стадион "Национальный стадион (Варшава)" (Варшава).
Протокол игры 
Голландия 3:2Уэльс
(1:0) Ланг Ноа 17'   
(2:0) Гакпо Коди 23'   
  26' Джонсон Бреннан (2:1)
  90' Бэйл Гарет (2:2)
(3:2) Депай Мемфис 90'   
Силлессен Яспер  Тезе Джордан   46' (Дюмфрис Дензел (   46' Де Лихт Маттайс  Инди Мартинс   21'  Хатебур Ханс   46' (Де Врей Стефан (   46' Коопмейнерс Теун   32'  Де Йонг Френки  Маласиа Тирелл  Гакпо Коди  Янссен Винсент   73' (Депай Мемфис (   73' Ланг Ноа   73' (Бергвейн Стевен (   73')
Запасные: Флеккен Марк  Схерпен Кьелл  Бергёйс Стивен  Вегхорст Ваут  Схаутен Йерди  Блинд Дэйли  Классен Дэви  Тиль Гус
Хеннесси Уэйн  Мефам Крис   75'  Родон Джо   67' (Гантер Кристофер (   67' Дэвис Бен  Бёрнс Уэс   46' (Робертс Коннор II (   46'   90' Уилсон Гарри  Смит Мэтт   63' (Ремзи Аарон (   63' Ампаду Этан   80'  Томас Сорба  Джеймс Дэниэл   70' (Бэйл Гарет (   70' Джонсон Бреннан
Запасные: Уильямс Джонатан  Кинг Томас  Левитт Дилан  Дэнхем Оливер  Харрис Марк  Матондо Рабби  Дэвис Адам
 14 июня. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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окончен Молдова 2:1 Андорра 1.58 3.65 7.30
окончен Лихтенштейн 0:2 Латвия 5.00 4.20 1.61
окончен Украина 1:1 Ирландия 2.04 3.45 4.00
окончен Англия 0:4 Венгрия 1.33 5.40 11.00
окончен Румыния 0:3 Черногория 1.90 3.40 4.80
окончен Турция 2:0 Литва 1.06 15.00 50.00
окончен Босния и Герцеговина 3:2 Финляндия 2.24 3.25 3.65
окончен Люксембург 2:2 Фарерские острова 1.48 4.30 8.20
окончен Германия 5:2 Италия 1.85 3.85 4.40
окончен Польша 0:1 Бельгия 4.00 3.50 2.02
окончен Голландия 3:2 Уэльс 1.42 4.90 8.20
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