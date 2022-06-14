Бельгия обыграла поляков, Голландия едва не упустила победу над Уэльсом

Завершились матчи четвёртого тура в группе А4 Лиги наций. Сборная Бельгии обыграла поляков на выезде со счётом 1:0 благодаря голу Миши Бачуайи на 16-й минуте. Примерно в это же время команды Голландии и Уэльса обменивались результативными ударами Ноа Ланга и Коди Гакпо против Бреннана Джонсона. До победы нидерландцы, казалось, не дотерпели чуть-чуть, пропустив с 11 метров от Гарета Бэйла на 90-й минуте, - 2:2. Но до финального свистка Мемфис Депай успел забить - 3:2.
У Голландии 10 очков, у Бельгии - 7, Польши - 4 и Уэльса - 1.
Протокол игры
|16'Бачуайи Миши (0:1)
Щесны Войцех•Ветеска Матеуш 84' (Гуральски Яцек ( 84') •Глик Камил•Кивёр Якуб•Кэш Мэтти•Журковски Шимон • 47'Линетти Кароль 84' (Гросицки Камил ( 84') •Залевски Никола 58' (Франковски Пшемыслав ( 58') •Зелиньски Пётр 58' (Свидерски Кароль ( 58') •Шиманьски Себастиан 70' (Клих Матеуш ( 70') •Левандовски Роберт
Миньоле Симон•Дендонкер Леандер•Алдервейрельд Тоби•Вертонген Ян•Кастань Тимоти•Тилеманс Юри•Витсель Аксель 46' (Ванакен Ханс ( 46') •Азар Торган 62' (Фокет Томас ( 62') •Мертенс Дрис 80' (Де Кетеларе Шарль ( 80') •Бачуайи Миши 67' (Троссар Леандро ( 67') •Азар Эден 67' (Икома Луис ( 67')
14 июня. Стадион "Национальный стадион (Варшава)" (Варшава).
Протокол игры
|(1:0) Ланг Ноа 17'
|(2:0) Гакпо Коди 23'
|26' Джонсон Бреннан (2:1)
|90' Бэйл Гарет (2:2)
|(3:2) Депай Мемфис 90'
Силлессен Яспер • Тезе Джордан 46' ( Дюмфрис Дензел ( 46') • Де Лихт Маттайс • Инди Мартинс • 21'Хатебур Ханс 46' ( Де Врей Стефан ( 46') • Коопмейнерс Теун • 32'Де Йонг Френки • Маласиа Тирелл • Гакпо Коди • Янссен Винсент 73' ( Депай Мемфис ( 73') • Ланг Ноа 73' ( Бергвейн Стевен ( 73')
Запасные: Флеккен Марк • Схерпен Кьелл • Бергёйс Стивен • Вегхорст Ваут • Схаутен Йерди • Блинд Дэйли • Классен Дэви • Тиль Гус
Хеннесси Уэйн • Мефам Крис • 75'Родон Джо 67' ( Гантер Кристофер ( 67') • Дэвис Бен • Бёрнс Уэс 46' ( Робертс Коннор II ( 46' ) • 90'Уилсон Гарри • Смит Мэтт 63' ( Ремзи Аарон ( 63') • Ампаду Этан • 80'Томас Сорба • Джеймс Дэниэл 70' ( Бэйл Гарет ( 70') • Джонсон Бреннан
Запасные: Уильямс Джонатан • Кинг Томас • Левитт Дилан • Дэнхем Оливер • Харрис Марк • Матондо Рабби • Дэвис Адам
14 июня. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).