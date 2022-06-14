Бельгия обыграла поляков, Голландия едва не упустила победу над Уэльсом

Завершились матчи четвёртого тура в группе А4 Лиги наций. Сборная Бельгии обыграла поляков на выезде со счётом 1:0 благодаря голу Миши Бачуайи на 16-й минуте. Примерно в это же время команды Голландии и Уэльса обменивались результативными ударами Ноа Ланга и Коди Гакпо против Бреннана Джонсона. До победы нидерландцы, казалось, не дотерпели чуть-чуть, пропустив с 11 метров от Гарета Бэйла на 90-й минуте, - 2:2. Но до финального свистка Мемфис Депай успел забить - 3:2.

У Голландии 10 очков, у Бельгии - 7, Польши - 4 и Уэльса - 1.