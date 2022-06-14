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Лига наций УЕФА

Голы с пенальти позволили сборной Молдовы обыграть Андорру

14 Июня 2022 • 21:01 Комментировать
Молдова
2:1
Андорра
окончен

В группе D1 Лиги наций встретились сборные Молдовы и Андорры. Хозяева поля добились победы со счетом 2:1, реализовав два 11-метровых удара. Результативные удары в активе Михаила Каймакова и Йона Николаеску.

Молдова набрала 7 очков и занимает второе место, ее соперник идет следом, набрав 4 пункта.

Протокол игры  
Молдова 2:1Андорра
(1:0) Каймаков Михаил26'   
  45'Виейра Марсио (1:1)
(2:1) Николаеску Йон50'   
Райлян ДоринКрачун АртурБолохан Вадим  61' (Плэтикэ Сергиу (  61') Армаш ИгорьЖардан Ион  53' (Ревенко Иоан-Кэлин (  53') Раца Вадим   79'Каймаков Михаил   33'Рябчук ОлегМоцпан НикитаКожокару Максим  61' (Посмак Вячеслав (  61') Николаеску Йон  78' (Кобец Андрей (  78')
Запасные: Дрос КристианАврам КристианДумбравану ДаниэлКотогой КорнелиуМандриченко ДмитрийЙосипой МариусМарандич ДенисЧелядник Дмитрий
Альварес ИкерРубио Хесус II   90'Льовера МаксГарсия Кристиан IIАлаведра АльбертГарсия Марк  80' (Пуйоль Марк (  80') Виейра Марсио  87' (Бернат Виктор (  87') Ребес МаркРубио Хорди   25'  55' (Сервос Жоан (  55') Клементе Людовик  55' (Алаез Жорди (  55') Фернандес Рикард  55' (Росас Альберт (  55')
Запасные: Albert ReyesГомес ХосепЛима ИльдефонсМартинес Алекс IIПирес ФрансискоВьейра Шавьер
14 июня. Стадион "Зимбру".

 

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окончен Армения 1:4 Шотландия 6.50 4.00 1.57
окончен Молдова 2:1 Андорра 1.58 3.65 7.30
14.06  21:45 Лихтенштейн ... Латвия 5.00 4.20 1.61
14.06  21:45 Украина ... Ирландия 2.04 3.45 4.00
14.06  21:45 Англия ... Венгрия 1.33 5.40 11.00
14.06  21:45 Румыния ... Черногория 1.90 3.40 4.80
14.06  21:45 Турция ... Литва 1.06 15.00 50.00
14.06  21:45 Босния и Герцеговина ... Финляндия 2.24 3.25 3.65
14.06  21:45 Люксембург ... Фарерские острова 1.48 4.30 8.20
14.06  21:45 Германия ... Италия 1.85 3.85 4.40
14.06  21:45 Польша ... Бельгия 4.00 3.50 2.02
14.06  21:45 Голландия ... Уэльс 1.42 4.90 8.20
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