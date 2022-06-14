Голы с пенальти позволили сборной Молдовы обыграть Андорру

В группе D1 Лиги наций встретились сборные Молдовы и Андорры. Хозяева поля добились победы со счетом 2:1, реализовав два 11-метровых удара. Результативные удары в активе Михаила Каймакова и Йона Николаеску.
Молдова набрала 7 очков и занимает второе место, ее соперник идет следом, набрав 4 пункта.
Протокол игры
|(1:0) Каймаков Михаил26'
|45'Виейра Марсио (1:1)
|(2:1) Николаеску Йон50'
Райлян Дорин•Крачун Артур•Болохан Вадим 61' (Плэтикэ Сергиу ( 61') •Армаш Игорь•Жардан Ион 53' (Ревенко Иоан-Кэлин ( 53') •Раца Вадим • 79'Каймаков Михаил • 33'Рябчук Олег•Моцпан Никита•Кожокару Максим 61' (Посмак Вячеслав ( 61') •Николаеску Йон 78' (Кобец Андрей ( 78')
Альварес Икер•Рубио Хесус II • 90'Льовера Макс•Гарсия Кристиан II•Алаведра Альберт•Гарсия Марк 80' (Пуйоль Марк ( 80') •Виейра Марсио 87' (Бернат Виктор ( 87') •Ребес Марк•Рубио Хорди 25' 55' (Сервос Жоан ( 55') •Клементе Людовик 55' (Алаез Жорди ( 55') •Фернандес Рикард 55' (Росас Альберт ( 55')
14 июня. Стадион "Зимбру".