Датчане уверенно обыграли сборную Австрии, сохранив лидерство

Сборные Дании и Австрии боролись за текущее первое место в квартете А1 Лиги наций, где также играют французы и хорваты. Скандинавы были сильнее соперника и превратили в голы парочку своих шансов у чужих ворот. Йоаким Меле создал себе пространство и прострелил на линию вратарской, а Жонас Винд там был беспощаден. Автор первого гола вскоре перехватил мяч и вывел на убойную позицию Андреаса Скова-Ольсена - 2:0.
Дания с 9 очками лидирует, у Австрии 4 балла.
Протокол игры
|(1:0) Винд Жонас21'
|(2:0) Сков-Ольсен Андреас37'
Шмейхель Каспер•Андерсен Йоаким 63' (Нельссон Виктор ( 63') •Кристенсен Андреас•Бойлесен Николай•Кристенсен Расмус•Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Йенсен Матиас 76' (Эриксен Кристиан ( 76') •Меле Йоаким 49' (Стрюгер-Ларсен Йенс ( 49') •Сков-Ольсен Андреас 46' (Биллинг Филип ( 46') •Винд Жонас • 26'Корнелиус Андреас 46' (Брайтвайт Мартин ( 46')
Линднер Хайнц•Триммель Кристофер•Дансо Кевин • 53'Траунер Гернот•Лазаро Валентино 46' (Лаймер Конрад ( 46') •Виммер Патрик 42' 46' (Онисиво Карим ( 46') •Шлагер Ксавер 46' (Лайнер Штефан ( 46') •Зайвальд Николас•Забитцер Марсель•Калайджич Саша 66' (Арнаутович Марко ( 66') •Вайманн Андреас 65' (Грегорич Михаэль ( 65')
13 июня. Стадион "Паркен" (Копенгаген).