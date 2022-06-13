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Лига наций УЕФА

Датчане уверенно обыграли сборную Австрии, сохранив лидерство

13 Июня 2022 • 23:38 Комментировать
Дания
2:0
Австрия
окончен

Сборные Дании и Австрии боролись за текущее первое место в квартете А1 Лиги наций, где также играют французы и хорваты. Скандинавы были сильнее соперника и превратили в голы парочку своих шансов у чужих ворот. Йоаким Меле создал себе пространство и прострелил на линию вратарской, а Жонас Винд там был беспощаден. Автор первого гола вскоре перехватил мяч и вывел на убойную позицию Андреаса Скова-Ольсена - 2:0.

Дания с 9 очками лидирует, у Австрии 4 балла.

Протокол игры  
Дания 2:0Австрия
(1:0) Винд Жонас21'   
(2:0) Сков-Ольсен Андреас37'   
Шмейхель КасперАндерсен Йоаким  63' (Нельссон Виктор (  63') Кристенсен АндреасБойлесен НиколайКристенсен РасмусХёйбьерг Пьер-ЭмильЙенсен Матиас  76' (Эриксен Кристиан (  76') Меле Йоаким  49' (Стрюгер-Ларсен Йенс (  49') Сков-Ольсен Андреас  46' (Биллинг Филип (  46') Винд Жонас   26'Корнелиус Андреас  46' (Брайтвайт Мартин (  46')
Запасные: Сков РобертВасс ДаниэльИверсен ДаниэльЮлманд МортенВиндаль-Йенсен ПетерВестергор ЯнникДамсгор Миккель
Линднер ХайнцТриммель КристоферДансо Кевин   53'Траунер ГернотЛазаро Валентино  46' (Лаймер Конрад (  46') Виммер Патрик   42'  46' (Онисиво Карим (  46') Шлагер Ксавер  46' (Лайнер Штефан (  46') Зайвальд НиколасЗабитцер МарсельКалайджич Саша  66' (Арнаутович Марко (  66') Вайманн Андреас  65' (Грегорич Михаэль (  65')
Запасные: Линхарт ФилиппПенц ПатрикЛюбичич ДеянФрайсль МартинВольф ХаннесФридль МаркоБаумгартнер КристофАлаба Давид
13 июня. Стадион "Паркен" (Копенгаген).

 

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окончен Казахстан 2:1 Словакия 5.70 3.45 1.70
окончен Азербайджан 2:0 Беларусь 2.40 3.00 3.35
окончен Исландия 2:2 Израиль 2.80 3.20 2.70
окончен Франция 0:1 Хорватия 1.50 4.60 7.50
окончен Дания 2:0 Австрия 1.85 3.60 4.70
Идет 165 минута РОССИЯ 0:0 Албания
14.06  19:00 Армения ... Шотландия 5.00 3.90 1.74
14.06  19:00 Молдова ... Андорра 1.61 4.10 5.00
14.06  21:45 Лихтенштейн ... Латвия 5.00 4.20 1.61
14.06  21:45 Украина ... Ирландия 2.04 3.45 4.00
14.06  21:45 Англия ... Венгрия 1.33 5.40 11.00
14.06  21:45 Румыния ... Черногория 1.90 3.40 4.80
14.06  21:45 Турция ... Литва 1.06 15.00 50.00
14.06  21:45 Босния и Герцеговина ... Финляндия 2.24 3.25 3.65
14.06  21:45 Люксембург ... Фарерские острова 1.48 4.30 8.20
14.06  21:45 Германия ... Италия 1.85 3.85 4.40
14.06  21:45 Польша ... Бельгия 4.00 3.50 2.02
14.06  21:45 Голландия ... Уэльс 1.42 4.90 8.20
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