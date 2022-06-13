Датчане уверенно обыграли сборную Австрии, сохранив лидерство

Сборные Дании и Австрии боролись за текущее первое место в квартете А1 Лиги наций, где также играют французы и хорваты. Скандинавы были сильнее соперника и превратили в голы парочку своих шансов у чужих ворот. Йоаким Меле создал себе пространство и прострелил на линию вратарской, а Жонас Винд там был беспощаден. Автор первого гола вскоре перехватил мяч и вывел на убойную позицию Андреаса Скова-Ольсена - 2:0.

Дания с 9 очками лидирует, у Австрии 4 балла.