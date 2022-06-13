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Лига наций УЕФА

Сборная Азербайджана обыграла белорусов, добыв первую победу в Лиге наций

13 Июня 2022 • 20:55 Комментировать
Азербайджан
2:0
Беларусь
окончен

Аутсайдеры группы С3 Лиги наций, сборные Азербайджана и Беларуси, бились за первые очки в сезоне. Игра получилась достаточно равной и могла привести к ничьей. В начале второго тайма Аббас Гусейнов запустил мяч в крестовину, а на 76-й минуте Махир Эмрели со средней дистанции открыл счет. У белорусов лучший шанс был у Егора Богомольского, который практически с метра не попал в створ. Перед финальным свистком Рамиль Шейдаев забил второй гол - 2:0.

После четырех туров у Казахстана 10 очков, Словакии - 6, Азербайджана - 4, Беларуси - 2.

Протокол игры  
Азербайджан 2:0Беларусь
(1:0) Эмрели Махир76'   
(2:0) Шейдаев Рамиль90'   
Магомедалиев ШахрудинГусейнов ДжалалМустафазаде БахлулГусейнов БадавиГусейнов Аббас  73' (Алескеров Намик (  73') Махмудов ЭминПаскуаль Эдди  59' (Кривоцюк Антон (  59') Алмейда Ричард  73' (Исаев Алексей (  73') Салахлы Азер  59' (Эмрели Махир (  59'   77') Дадашов Ренат  59' (Диниев Джошгун (  59') Шейдаев Рамиль
Запасные: Гараев ГараАгаев СалахатМедведев МаксимНазаров Дмитрий IIНуриев АнатолийБайрамов ТуралБалаев Эмил
Павлюченко ПавелШевченко Глеб  86' (Бессмертный Дмитрий (  86') Политевич СергейХадаркевич РусланПеченин КириллЭбонг МаксЯблонский ЕвгенийБочеров Валерий  57' (Быков Артём Геннадьевич (  57') Малькевич Владислав  71' (Подстрелов Дмитрий (  71') Климович Владислав  57' (Громыко Валерий (  57') Бахар Иван  71' (Богомольский Егор (  71')
Запасные: Гречихо ДенисСедько ПавелЮденков РусланПлотников МаксимБегунов РоманВолков ЗахарХаткевич Егор
13 июня. Стадион "Далга Арена" (Баку).

 

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Сборная Беларуси Сборная Азербайджана
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окончен Казахстан 2:1 Словакия 5.70 3.45 1.70
окончен Азербайджан 2:0 Беларусь 2.40 3.00 3.35
13.06  21:45 Исландия ... Израиль 2.37 3.25 3.35
13.06  21:45 Франция ... Хорватия 2.02 3.45 3.95
13.06  21:45 Дания ... Австрия 2.32 3.30 3.25
Идет 0 минута РОССИЯ 0:0 Албания
14.06  19:00 Армения ... Шотландия 5.00 3.90 1.74
14.06  19:00 Молдова ... Андорра 1.61 4.10 5.00
14.06  21:45 Лихтенштейн ... Латвия 5.00 4.20 1.61
14.06  21:45 Украина ... Ирландия 2.04 3.45 4.00
14.06  21:45 Англия ... Венгрия 1.33 5.40 11.00
14.06  21:45 Румыния ... Черногория 1.90 3.40 4.80
14.06  21:45 Турция ... Литва 1.06 15.00 50.00
14.06  21:45 Босния и Герцеговина ... Финляндия 2.24 3.25 3.65
14.06  21:45 Люксембург ... Фарерские острова 1.48 4.30 8.20
14.06  21:45 Германия ... Италия 1.85 3.85 4.40
14.06  21:45 Польша ... Бельгия 4.00 3.50 2.02
14.06  21:45 Голландия ... Уэльс 1.42 4.90 8.20
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Сегодня, 13 Июня
21:15 · Лига наций УЕФА
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