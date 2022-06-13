Сборная Азербайджана обыграла белорусов, добыв первую победу в Лиге наций

Аутсайдеры группы С3 Лиги наций, сборные Азербайджана и Беларуси, бились за первые очки в сезоне. Игра получилась достаточно равной и могла привести к ничьей. В начале второго тайма Аббас Гусейнов запустил мяч в крестовину, а на 76-й минуте Махир Эмрели со средней дистанции открыл счет. У белорусов лучший шанс был у Егора Богомольского, который практически с метра не попал в створ. Перед финальным свистком Рамиль Шейдаев забил второй гол - 2:0.
После четырех туров у Казахстана 10 очков, Словакии - 6, Азербайджана - 4, Беларуси - 2.
Протокол игры
|(1:0) Эмрели Махир76'
|(2:0) Шейдаев Рамиль90'
Магомедалиев Шахрудин•Гусейнов Джалал•Мустафазаде Бахлул•Гусейнов Бадави•Гусейнов Аббас 73' (Алескеров Намик ( 73') •Махмудов Эмин•Паскуаль Эдди 59' (Кривоцюк Антон ( 59') •Алмейда Ричард 73' (Исаев Алексей ( 73') •Салахлы Азер 59' (Эмрели Махир ( 59' ) • 77'Дадашов Ренат 59' (Диниев Джошгун ( 59') •Шейдаев Рамиль
Павлюченко Павел•Шевченко Глеб 86' (Бессмертный Дмитрий ( 86') •Политевич Сергей•Хадаркевич Руслан•Печенин Кирилл•Эбонг Макс•Яблонский Евгений•Бочеров Валерий 57' (Быков Артём Геннадьевич ( 57') •Малькевич Владислав 71' (Подстрелов Дмитрий ( 71') •Климович Владислав 57' (Громыко Валерий ( 57') •Бахар Иван 71' (Богомольский Егор ( 71')
13 июня. Стадион "Далга Арена" (Баку).