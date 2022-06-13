Сборная Азербайджана обыграла белорусов, добыв первую победу в Лиге наций

Аутсайдеры группы С3 Лиги наций, сборные Азербайджана и Беларуси, бились за первые очки в сезоне. Игра получилась достаточно равной и могла привести к ничьей. В начале второго тайма Аббас Гусейнов запустил мяч в крестовину, а на 76-й минуте Махир Эмрели со средней дистанции открыл счет. У белорусов лучший шанс был у Егора Богомольского, который практически с метра не попал в створ. Перед финальным свистком Рамиль Шейдаев забил второй гол - 2:0.

После четырех туров у Казахстана 10 очков, Словакии - 6, Азербайджана - 4, Беларуси - 2.