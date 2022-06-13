Бэйл: Вы думаете, я много играю в гольф? Это не так

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл обратился к мировым СМИ.

«Бытует мнение, что я много играю в гольф, но на самом деле это не так. Болельщики думают, что я всегда травмирован, но это неправда. Я в порядке», — цитирует Бэйла Cope.es.

Завтра, 14 июня, сборная Уэльса сыграет на выезде против Нидерландов в рамках 4 тура Лиги наций. Встреча состоится в Роттердаме, начало – в 21:45 мск.

Напомним, у 32-летнего футболиста истёк контракт с «Реалом» этим летом. Сейчас он находится в статусе свободного агента. СМИ сообщают, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть футболиста в своей команде.