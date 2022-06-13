Титов отметил работу Рангника в сборной Австрии

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился с журналистами своим мнением по поводу работы Ральфа Рангника в австрийской сборной.

Титов сказал «РБ-Спорту», что австрийская команда при Рангнике приятно удивляет. Экс-игрок отметил, что немецкий специалист только пришёл в сборную Австрии, а команда уже показывает очень сбалансированную интересную игру.

«Австрийцы, конечно, выглядят прилично, но в поединке с датчанами поставлю на победу скандинавов», - добавил Титов.

Напомним, что поединок Лиги наций между датчанами и австрийцами состоится сегодня в 21.45 по московскому времени.