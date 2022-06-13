Зинченко — о Пятове: Он бы ещё точно пригодился сборной

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в своих социальных сетях высказался по поводу голкипера Андрея Пятова, который завершил карьеру в украинской сборной.

Зинченко написал, что карьера Пятова в сборной является примером для подражания и мотивирует совершенствоваться. Защитник отметил, что голкипер все эти годы держал себя в форме и становился только лучше.

«Он бы ещё точно пригодился сборной, но мы все уважаем его решение и благодарим за прекрасную карьеру», - добавил Зинченко.

Напомним, что Андрей Пятов принял решение завершить международную карьеру в сборной. Последний матч в составе национальной команды голкипер провёл в поединке с армянами.