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Зинченко — о Пятове: Он бы ещё точно пригодился сборной

13 Июня 2022 • 07:48 Комментировать
Украина
3:0
Армения
окончен

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в своих социальных сетях высказался по поводу голкипера Андрея Пятова, который завершил карьеру в украинской сборной.

Зинченко написал, что карьера Пятова в сборной является примером для подражания и мотивирует совершенствоваться. Защитник отметил, что голкипер все эти годы держал себя в форме и становился только лучше.

«Он бы ещё точно пригодился сборной, но мы все уважаем его решение и благодарим за прекрасную карьеру», - добавил Зинченко.

Напомним, что Андрей Пятов принял решение завершить международную карьеру в сборной. Последний матч в составе национальной команды голкипер провёл в поединке с армянами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Андрей Пятов Александр Зинченко
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