Сборная Греции - первая команда, которая выиграла группу Лиги наций

Не успел начаться второй круг Лиги наций, как мы уже имеет первую команду, которая выиграла свой квартет. Речь идёт о сборной Греции, которая одолела соперников из Косова (2:0) и набрала 12 очков. Побдный гол забил Георгиос Якумакис на 71-й минуте.

У косоваров шесть пунктов, но опередить греков в группе С2 они не смогут никак, ведь проиграли в личных встречах (0:1 и 0:2).