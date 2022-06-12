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Лига наций УЕФА

Сборная Греции - первая команда, которая выиграла группу Лиги наций

12 Июня 2022 • 23:44 Комментировать
Греция
2:0
Косово
окончен

Не успел начаться второй круг Лиги наций, как мы уже имеет первую команду, которая выиграла свой квартет. Речь идёт о сборной Греции, которая одолела соперников из Косова (2:0) и набрала 12 очков. Побдный гол забил Георгиос Якумакис на 71-й минуте.

У косоваров шесть пунктов, но опередить греков в группе С2 они не смогут никак, ведь проиграли в личных встречах (0:1 и 0:2).

Протокол игры  
Греция 2:0Косово

(1:0) Якумакис Георгиос 71'

(2:0) Манталос Петрос 90'

   
Влаходимос ОдиссеасБэлдок ДжорджМавропанос КонстантиносХацидиакос ПантелисЦимикас КостасБакасетас Тасос  85' (Яннулис Димитрис (  85') Сиопис МанолисБухалакис Андреас  77' (Курбелис Димитрис (  77') Хадзийованнис Анастасиос  46' (Манталос Петрос (  46'   81') Павлидис Вангелис  58' (Якумакис Георгиос (  58'   80') Масурас Гиоргос
Запасные: Дувикас АнастасиосПасхалакис АлександросГутас ДимитрисЦавелас ГеоргиосАтанасиадис ГиоргосЦолис ХристосРота ЛазаросАлександропулос Сотириос
Мурич АриянетДомджони ТониРрахмани АмирКрюезиу Мирлинд   35'Алити ФиданБериша ВалонРрудхани Донат  46' (Лосаж Флорьян (  46') Рашица МилотМуслия Флоран  58' (Идризи Бленди (  58') Бютюки Зюмер  77' (Зенели Арбер (  77') Мурики Ведат
Запасные: Бекай ВисарУйкани СамирСахити Эмир
12 июня. Стадион "Пантессалико".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Греции сборная Косова
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окончен Грузия 0:0 Болгария 1.55 4.05 6.50
окончен Греция 2:0 Косово 1.75 3.40 5.40
окончен Швейцария 1:0 Португалия 3.55 3.55 2.15
окончен Испания 2:0 Чехия 1.33 5.50 11.00
окончен Мальта 1:0 Сан-Марино 1.14 7.60 28.00
окончен Словения 2:2 Сербия 5.00 3.70 1.77
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13.06  21:45 Дания ... Австрия 2.32 3.30 3.25
Идет 0 минута РОССИЯ 0:0 Албания
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