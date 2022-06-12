Сборная Греции - первая команда, которая выиграла группу Лиги наций

Не успел начаться второй круг Лиги наций, как мы уже имеет первую команду, которая выиграла свой квартет. Речь идёт о сборной Греции, которая одолела соперников из Косова (2:0) и набрала 12 очков. Побдный гол забил Георгиос Якумакис на 71-й минуте.
У косоваров шесть пунктов, но опередить греков в группе С2 они не смогут никак, ведь проиграли в личных встречах (0:1 и 0:2).
Протокол игры
(1:0) Якумакис Георгиос 71'
(2:0) Манталос Петрос 90'
Влаходимос Одиссеас•Бэлдок Джордж•Мавропанос Константинос•Хацидиакос Пантелис•Цимикас Костас•Бакасетас Тасос 85' (Яннулис Димитрис ( 85') •Сиопис Манолис•Бухалакис Андреас 77' (Курбелис Димитрис ( 77') •Хадзийованнис Анастасиос 46' (Манталос Петрос ( 46' ) • 81'Павлидис Вангелис 58' (Якумакис Георгиос ( 58' ) • 80'Масурас Гиоргос
Мурич Ариянет•Домджони Тони•Ррахмани Амир•Крюезиу Мирлинд • 35'Алити Фидан•Бериша Валон•Ррудхани Донат 46' (Лосаж Флорьян ( 46') •Рашица Милот•Муслия Флоран 58' (Идризи Бленди ( 58') •Бютюки Зюмер 77' (Зенели Арбер ( 77') •Мурики Ведат
Запасные: Бекай Висар•Уйкани Самир•Сахити Эмир
12 июня. Стадион "Пантессалико".