Болгары помешали сборной Грузии продлить серию разгромов

Завершились матчи четвертого тура Лиги наций в группе С4. Грузинская команда не смогла продлить серию разгромов, сыграв неожиданно слабо в атаке. Команда Хвичи Кварцхелии всего раз пробила в створ сборной Болгарии и довольствовалась ничьей.

В трех очках позади Северная Македония, которая в стартовые 30 минут забила 4 мяча Гибралтару (4:0).