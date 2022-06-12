Болгары помешали сборной Грузии продлить серию разгромов

Завершились матчи четвертого тура Лиги наций в группе С4. Грузинская команда не смогла продлить серию разгромов, сыграв неожиданно слабо в атаке. Команда Хвичи Кварцхелии всего раз пробила в створ сборной Болгарии и довольствовалась ничьей.
В трех очках позади Северная Македония, которая в стартовые 30 минут забила 4 мяча Гибралтару (4:0).
Протокол игры
Лория Гиорги • Двали Лаша • Кашия Гурам • Хочолава Давид • Лобжанидзе Саба • Меквабишвили Анзор 63' ( Давиташвили Зурико ( 63' ) • 67'Квеквескири Ника • Кварацхелия Хвича • Азаров Ираклий 63' ( Какабадзе Отар ( 63') • Казаишвили Валерий 52' ( Цитаишвили Георгий ( 52') • Микаутадзе Жорж 80' ( Зивзивадзе Буду ( 80')
Михайлов Николай • Турицов Иван • Чорбаджийски Божидар • Галабов Пламен • Недялков Антон • Миланов Георги • Костадинов Георги • 74'Краев Андриан • Минчев Мартин 54' 85' ( Чочев Ивайло ( 85') • Стефанов Илиян 65' ( Малинов Кристиян ( 65') • Илиев Атанас 51' ( Минчев Георги ( 51')
Запасные: Дюлгеров Иван • Вуцов Светослав • Христов Андреа • Йорданов Эдиссон • Христов Петко • Попов Виктор • Крастев Филип
12 июня. Стадион "Борис Пайчадзе".
Протокол игры
|(1:0) Барди Энис4'
|(2:0) Миовски Боян14'
|(3:0) Миовски Боян16'
|(4:0) Чурлинов Дарко31'
Шишковски Дамьян•Серафимов Никола•Зайков Джоко•Ристевски Кирче•Тодороски Тодор•Николов Бобан • 83'Элмас Эльиф 79' (Гроздановски Томче ( 79') •Алиоски Эгзиян 46' (Димоски Боян ( 46') •Барди Энис 46' (Фазлагич Энис ( 46') •Миовски Боян 62' (Бабунски Дориан ( 62') •Чурлинов Дарко 46' (Этеми Вален ( 46')
Банда Брэдли•Уайзмэн Скотт•Чиполина Рой 60' (Сержант Джек ( 60' ) • 84'Лопеш Бернарду • 3'Оливейро Джэйси•Валарино Джулиан 74' (Джолли Итан ( 74') •Торилья Грэм 46' (Ронан Киан ( 46') •Эннсли Лу•Бритто Итан 60' (Чиполина Джозеф ( 60' ) • 87'Уолкер Лайам•Кашаро Ли 59' (Стич Рис ( 59')
12 июня. Стадион "Тодор Проески".