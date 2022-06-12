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Лига наций УЕФА

Болгары помешали сборной Грузии продлить серию разгромов

12 Июня 2022 • 21:03 Комментировать
Северная Македония
4:0
Гибралтар
окончен

Завершились матчи четвертого тура Лиги наций в группе С4. Грузинская команда не смогла продлить серию разгромов, сыграв неожиданно слабо в атаке. Команда Хвичи Кварцхелии всего раз пробила в створ сборной Болгарии и довольствовалась ничьей.

В трех очках позади Северная Македония, которая в стартовые 30 минут забила 4 мяча Гибралтару (4:0).

Протокол игры 
Грузия 0:0Болгария
Лория Гиорги  Двали Лаша  Кашия Гурам  Хочолава Давид  Лобжанидзе Саба  Меквабишвили Анзор   63' (Давиташвили Зурико (   63'   67' Квеквескири Ника  Кварацхелия Хвича  Азаров Ираклий   63' (Какабадзе Отар (   63' Казаишвили Валерий   52' (Цитаишвили Георгий (   52' Микаутадзе Жорж   80' (Зивзивадзе Буду (   80')
Запасные: Кобахидзе Мамука  Чакветадзе Георгий  Китеишвили Отар  Купатадзе Лазаре  Гиорбелидзе Гурам  Мамучашвили Владимир  Мамардашвили Георгий  Абурджания Георгий
Михайлов Николай  Турицов Иван  Чорбаджийски Божидар  Галабов Пламен  Недялков Антон  Миланов Георги  Костадинов Георги   74'  Краев Андриан  Минчев Мартин   54'   85' (Чочев Ивайло (   85' Стефанов Илиян   65' (Малинов Кристиян (   65' Илиев Атанас   51' (Минчев Георги (   51')
Запасные: Дюлгеров Иван  Вуцов Светослав  Христов Андреа  Йорданов Эдиссон  Христов Петко  Попов Виктор  Крастев Филип
 12 июня. Стадион "Борис Пайчадзе".

 

Протокол игры  
Северная Македония 4:0Гибралтар
(1:0) Барди Энис4'   
(2:0) Миовски Боян14'   
(3:0) Миовски Боян16'   
(4:0) Чурлинов Дарко31'   
Шишковски ДамьянСерафимов НиколаЗайков ДжокоРистевски КирчеТодороски ТодорНиколов Бобан   83'Элмас Эльиф  79' (Гроздановски Томче (  79') Алиоски Эгзиян  46' (Димоски Боян (  46') Барди Энис  46' (Фазлагич Энис (  46') Миовски Боян  62' (Бабунски Дориан (  62') Чурлинов Дарко  46' (Этеми Вален (  46')
Запасные: Наумовски КристиянМуслиу ВизарРистовски МиланВелкоски ДаркоИлиев ДеянАсковски СтефанСпировски Стефан
Банда БрэдлиУайзмэн СкоттЧиполина Рой  60' (Сержант Джек (  60'   84') Лопеш Бернарду   3'Оливейро ДжэйсиВаларино Джулиан  74' (Джолли Итан (  74') Торилья Грэм  46' (Ронан Киан (  46') Эннсли ЛуБритто Итан  60' (Чиполина Джозеф (  60'   87') Уолкер ЛайамКашаро Ли  59' (Стич Рис (  59')
Запасные: Николас ПозоБрэдли АвелланоМорган КелвинЛопес КристианМуэли АйманЭрнандес ЭнтониХассан Мохамед Бадр
12 июня. Стадион "Тодор Проески".

 

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окончен Северная Ирландия 2:2 Кипр 1.55 3.80 7.00
окончен Норвегия 3:2 Швеция 2.00 3.50 4.15
окончен Северная Македония 4:0 Гибралтар 1.08 11.00 39.00
окончен Грузия 0:0 Болгария 1.55 4.05 6.50
Идет 72 минута Греция 1:0 Косово 1.88 3.75 4.30
Идет 71 минута Швейцария 1:0 Португалия 4.00 3.45 2.00
Идет 73 минута Испания 1:0 Чехия 1.91 3.55 4.30
Идет 71 минута Мальта 1:0 Сан-Марино 1.22 6.40 12.00
Идет 70 минута Словения 2:2 Сербия 3.75 3.45 2.11
13.06  17:00 Казахстан ... Словакия 4.40 3.45 1.95
13.06  19:00 Азербайджан ... Беларусь 2.20 3.15 3.90
13.06  21:45 Исландия ... Израиль 2.37 3.25 3.35
13.06  21:45 Франция ... Хорватия 2.02 3.45 3.95
13.06  21:45 Дания ... Австрия 2.32 3.30 3.25
Идет 0 минута РОССИЯ 0:0 Албания
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