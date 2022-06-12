Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Полузащитник сборной Португалии: Роналду — лучший футболист мира

12 Июня 2022 • 13:38 Комментировать

Полузащитник «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Рубен Невеш поделился с журналистами своим мнением по поводу звёздного соотечественника Криштиану Роналду.

Невеш сказал, что считает Роналду лучшим футболистом в мире, ведь с Криштиану всегда приятно играть в одной команде. Полузащитник отметил, что сборная Португалии попытается обыграть Швейцарию в матче Лиги наций и без Роналду. Напомним, что 37-летний форвард пропустит предстоящий поединок со швейцарцами.

Напомним, что сборная Португалии после трёх туров занимает уверенную первую строчку в своей группе Лиги наций, где также выступают испанцы, чехи и швейцарцы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Рубен Невеш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
12.06  16:00 Северная Ирландия ... Кипр 1.81 3.80 4.70
12.06  19:00 Норвегия ... Швеция 2.22 3.45 3.50
12.06  19:00 Северная Македония ... Гибралтар 1.10 13.00 23.00
12.06  19:00 Грузия ... Болгария 2.50 3.45 2.90
12.06  21:45 Греция ... Косово 1.88 3.75 4.30
12.06  21:45 Швейцария ... Португалия 4.00 3.45 2.00
12.06  21:45 Испания ... Чехия 1.91 3.55 4.30
12.06  21:45 Мальта ... Сан-Марино 1.22 6.40 12.00
12.06  21:45 Словения ... Сербия 3.75 3.45 2.11
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Июня
14:45 · Лига наций УЕФА
Ван Галь: «Силлессен? Он мне не нравится, он часто травмируется»
14:15 · Лига наций УЕФА
Саутгейт: «Важность Кейна? Так и Франция без Мбаппе была «мёртвой»
13:38 · Лига наций УЕФА
Полузащитник сборной Португалии: Роналду — лучший футболист мира
12:11 · Лига наций УЕФА
Игрок сборной Болгарии после ДТП выбыл из строя на 4 месяца
12:02 · Лига наций УЕФА
Дель Пьеро высказался по поводу игры англичан в матче с Италией
11:03 · Лига наций УЕФА
Ван Галь остался недоволен судейством в матче с Польшей
10:56 · Лига наций УЕФА
Нойер рассказал, чего не хватило Германии, чтобы одолеть Венгрию
10:46 · Лига наций УЕФА
Магуайр посетовал на слабую результативность сборной Англии
09:46 · Лига наций УЕФА
Вратарь сборной Венгрии — о матче с немцами: Не стоит считать, что стакан наполовину полон
09:12 · Лига наций УЕФА
Депай высказался по поводу незабитого пенальти в матче с Польшей
09:07 · Лига наций УЕФА
Пессина: Могли победить Англию, так как создали больше моментов
08:39 · Лига наций УЕФА
Холанн назвал причину, по которой норвежцы не смогли обыграть Словению
08:20 · Лига наций УЕФА
Маунт разочарован ничьей с Италией
05:53 · Лига наций УЕФА
Швейцария - Португалия: прогноз на матч Лиги Наций УЕФА 1
05:51 · Лига наций УЕФА
Испания - Чехия: прогноз на матч Лиги Наций УЕФА 1
Все новости
Рекомендуем