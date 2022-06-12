Полузащитник сборной Португалии: Роналду — лучший футболист мира

Полузащитник «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Рубен Невеш поделился с журналистами своим мнением по поводу звёздного соотечественника Криштиану Роналду.

Невеш сказал, что считает Роналду лучшим футболистом в мире, ведь с Криштиану всегда приятно играть в одной команде. Полузащитник отметил, что сборная Португалии попытается обыграть Швейцарию в матче Лиги наций и без Роналду. Напомним, что 37-летний форвард пропустит предстоящий поединок со швейцарцами.

Напомним, что сборная Португалии после трёх туров занимает уверенную первую строчку в своей группе Лиги наций, где также выступают испанцы, чехи и швейцарцы.