Игрок сборной Болгарии после ДТП выбыл из строя на 4 месяца

Полузащитник болгарской сборной Тодор Неделев после серьёзного ДТП, в которое угодила болгарская команда, выбыл из строя на четыре месяца.

По информации журналиста Методи Шуманова, болгарский футболист во время аварии получил серьёзную травму головы и был недавно успешно прооперирован. Ближайшую неделю Тодор проведёт в Тбилиси, а затем сможет вернуться на родину. Сейчас здоровью спортсмена ничего не угрожает.

Напомним, что автобус с футболистами сборной Болгарии попал в аварию, когда ехал в отель из аэропорта. Водитель не справился с управлением и врезался в другой автобус.