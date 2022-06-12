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Лига наций УЕФА

Холанн назвал причину, по которой норвежцы не смогли обыграть Словению

12 Июня 2022 • 08:39 Комментировать
Норвегия
0:0
Словения
окончен

Звёздный нападающий норвежской сборной Эрлинг Холанн рассказал журналистам о том, по какой причине его команда не сумела обыграть словенцев в Лиге наций.

Холанн заявил, что невероятную игру на последнем рубеже продемонстрировал голкипер сборной Словении и мадридского «Атлетико» Ян Облак, который и спас для своей команды ничью. Напомним, что встреча в итоге завершилась нулевой ничьей, а словенский вратарь совершил аж пять сэйвов в течение матча.

Стоит отметить, что футболисты словенской сборной во второй половине играли вдесятером из-за удаления защитника Михи Блажича.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Словении Сборная Норвегии Лига Наций Ян Облак Эрлинг Холанн
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