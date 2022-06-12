Холанн назвал причину, по которой норвежцы не смогли обыграть Словению

Звёздный нападающий норвежской сборной Эрлинг Холанн рассказал журналистам о том, по какой причине его команда не сумела обыграть словенцев в Лиге наций.

Холанн заявил, что невероятную игру на последнем рубеже продемонстрировал голкипер сборной Словении и мадридского «Атлетико» Ян Облак, который и спас для своей команды ничью. Напомним, что встреча в итоге завершилась нулевой ничьей, а словенский вратарь совершил аж пять сэйвов в течение матча.

Стоит отметить, что футболисты словенской сборной во второй половине играли вдесятером из-за удаления защитника Михи Блажича.