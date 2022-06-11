Сборная Ирландии разгромила шотландцев, Фареры сильнее Литвы

В Лиге наций подошли к концу ещё два матча. В группе В1 играли британцы, сборные Ирландии и Шотландии. Хозяева поля одержали свою первую победу в розыгрыше, разгромив соседей со счётом 3:0. Алан Браун и Трой Пэрротт забили по голу в середине первого тайма, а Майкл Обафеми поставил точку на 52-й минуте - 3:0.

У сегодняшних соперников и армян по три очка, у Украины - 6.

В матче аутсайдеров группы С1 команда Фарерских островов добыла волевую победу над Литвой - 2:1.