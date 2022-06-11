Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Сборная Ирландии разгромила шотландцев, Фареры сильнее Литвы

11 Июня 2022 • 21:04 Комментировать
Фарерские острова
2:1
Литва
окончен

В Лиге наций подошли к концу ещё два матча. В группе В1 играли британцы, сборные Ирландии и Шотландии. Хозяева поля одержали свою первую победу в розыгрыше, разгромив соседей со счётом 3:0. Алан Браун и Трой Пэрротт забили по голу в середине первого тайма, а Майкл Обафеми поставил точку на 52-й минуте - 3:0.

У сегодняшних соперников и армян по три очка, у Украины - 6.

В матче аутсайдеров группы С1 команда Фарерских островов добыла волевую победу над Литвой - 2:1.

Протокол игры 
Ирландия 3:0Шотландия
(1:0) Браун Алан 20'   
(2:0) Пэрротт Трой 28'   
(3:0) Обафеми Майкл 51'   
Келлехер Каомхин  Коллинз Натан  Даффи Шейн   60'  Иган Джон  Браун Алан  Моламби Джейсон   84' (Хендрик Джефф (   84' Каллен Джош  Найт Джейсон   72' (Хурихэйн Конор (   72' Макклин Джеймс  Пэрротт Трой   84' (Робинсон Каллум (   84'   88' Обафеми Майкл   56' (Хоган Скотт (   56')
Запасные: Траверс Марк  Кин Уильям  О'Лири Макс  Кристи Сайрус  Хэмилтон Си-Джей  О'Ши Дара  Ленихан Дарра  Стивенс Энда
Гордон Крейг  Хендри Джек   46' (Гилмор Билли (   46' Хэнли Грант  Маккена Скотт   74' (Сауттар Джон (   74' Ралстон Энтони  Мактоминай Скотт  Макгрегор Каллум  Робертсон Эндрю  Макгинн Джон   59' (Браун Джейкоб (   59' Кристи Райан   44'   59' (Стюарт Росс III (   59' Адамс Че   59' (Армстронг Стюарт (   59')
Запасные: Келли Лиам  Паттерсон Нэйтан  Тернбулл Дэвид  Маккрори Робби  Тэйлор Грэг  Хикки Аарон  Кэмбелл Аллан
 11 июня. Стадион "Авива" (Дублин).

 

Протокол игры  
Фарерские острова 2:1Литва
  6'Черных Фёдор (0:1)
(1:1) Давидсен Вильормур20'   
(2:1) Андреасен Якуп45'   
Нильсен ГуннарРолантссон ГиллиФеро Одмар   42'  66' (Ханссон Халлюр (  66') Аскхам Хердур  25' (Ватнсдаль Хейни (  25') Давидсен ВильормурБьярталид ЙоаннесВанхамар ГуннарАндреасен Якуп  66' (Наттестад Сонни (  66') Ольсен Мейнхард  67' (Йонссон Видар (  67'   89') Ольсен КлеминтЙоханнесен Патрик  83' (Эдмундссон Йоан (  83'   90')
Запасные: Йохансен ДаниэльХансен ХединЙоэнсен КристианАгнарссон ХаннесМиккельсен МадсБалдвинссон РогвиЛамхауге Маттиас
Барткус ДжюгасБаравикас Роландас  82' (Кружикас Игнас (  82') Климавичюс ЛинасУткус Эдгарас   90'Бараускас Доминикас   19'  46' (Сирвис Пиюс (  46') Климавичюс Аугустинас  64' (Лаукжемис Каролис (  64'   66') Сливка ВыкинтасМегелайтис Линас   60'  82' (Арманавичюс Вилюс (  82') Ласицкас Юстас  71' (Милашюс Титас (  71') Черных ФёдорНовиковас Арвидас
Запасные: Голубицкас ПаулюсУзела КаролисПлукас ИгнасСаткас БенасГирдвайнис ЭдвинасМиколюнас СалюнасШеткус Эрнестас
11 июня. Стадион "Торсволлюр".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ирландии Сборная Литвы Сборная Шотландии Сборная Фарерских Островов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Украина 3:0 Армения 1.20 7.00 14.00
окончен Фарерские острова 2:1 Литва 2.50 3.05 3.15
окончен Ирландия 3:0 Шотландия 2.85 3.00 2.75
Идет 43 минута Уэльс 0:0 Бельгия 4.70 3.70 1.79
Идет 41 минута Румыния 1:0 Финляндия 2.16 3.30 3.70
Идет 44 минута Голландия 0:1 Польша 1.80 3.65 4.70
Идет 44 минута Англия 0:0 Италия 2.28 3.40 3.30
Идет 42 минута Венгрия 1:1 Германия 7.00 4.30 1.50
Идет 44 минута Черногория 0:0 Босния и Герцеговина 2.75 3.10 2.80
Идет 44 минута Люксембург 0:1 Турция 8.20 5.00 1.39
12.06  16:00 Северная Ирландия ... Кипр 1.81 3.80 4.70
12.06  19:00 Северная Македония ... Гибралтар 1.10 13.00 23.00
12.06  19:00 Грузия ... Болгария 2.50 3.45 2.90
12.06  19:00 Норвегия ... Швеция 2.22 3.45 3.50
12.06  21:45 Швейцария ... Португалия 4.00 3.45 2.00
12.06  21:45 Испания ... Чехия 1.91 3.55 4.30
12.06  21:45 Мальта ... Сан-Марино 1.22 6.40 12.00
12.06  21:45 Греция ... Косово 1.88 3.75 4.30
12.06  21:45 Словения ... Сербия 3.75 3.45 2.11
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Июня
22:27 · Лига наций УЕФА
Матч Люксембург – Турция был приостановлен из-за проблем с угловым флажком
21:39 · Лига наций УЕФА
Мусиала повторил рекорд Гётце в сборной Германии
21:19 · Лига наций УЕФА
Англия - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:18 · Лига наций УЕФА
Венгрия - Германия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:16 · Лига наций УЕФА
Уэльс - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:14 · Лига наций УЕФА
Голландия - Польша: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:04 · Италия. Серия А
Энрике рассказал, почему Мората важен для «Ювентуса» и сборной Испании
21:04 · Лига наций УЕФА
Сборная Ирландии разгромила шотландцев, Фареры сильнее Литвы
16:55 · Лига наций УЕФА
Роналду не сыграет за сборную Португалии до сентября
15:23 · Лига наций УЕФА
Украина - Армения: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 2
15:03 · Лига наций УЕФА
Энрике рассказал, за счёт чего Гави может стать звездой мирового уровня
11:20 · Лига наций УЕФА
Вратарь австрийской сборной восхитился игрой Мбаппе
10:18 · Лига наций УЕФА
Бензема: В матче с австрийцами нам не хватило немного удачи
09:52 · Лига наций УЕФА
Саутгейт: Игра при пустых трибунах — позор для Англии
08:58 · Лига наций УЕФА
Рангник прокомментировал ничью в матче с Францией
Все новости
Рекомендуем