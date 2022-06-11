Сборная Ирландии разгромила шотландцев, Фареры сильнее Литвы

В Лиге наций подошли к концу ещё два матча. В группе В1 играли британцы, сборные Ирландии и Шотландии. Хозяева поля одержали свою первую победу в розыгрыше, разгромив соседей со счётом 3:0. Алан Браун и Трой Пэрротт забили по голу в середине первого тайма, а Майкл Обафеми поставил точку на 52-й минуте - 3:0.
У сегодняшних соперников и армян по три очка, у Украины - 6.
В матче аутсайдеров группы С1 команда Фарерских островов добыла волевую победу над Литвой - 2:1.
Протокол игры
|(1:0) Браун Алан 20'
|(2:0) Пэрротт Трой 28'
|(3:0) Обафеми Майкл 51'
Келлехер Каомхин • Коллинз Натан • Даффи Шейн • 60'Иган Джон • Браун Алан • Моламби Джейсон 84' ( Хендрик Джефф ( 84') • Каллен Джош • Найт Джейсон 72' ( Хурихэйн Конор ( 72') • Макклин Джеймс • Пэрротт Трой 84' ( Робинсон Каллум ( 84' ) • 88'Обафеми Майкл 56' ( Хоган Скотт ( 56')
Запасные: Траверс Марк • Кин Уильям • О'Лири Макс • Кристи Сайрус • Хэмилтон Си-Джей • О'Ши Дара • Ленихан Дарра • Стивенс Энда
Гордон Крейг • Хендри Джек 46' ( Гилмор Билли ( 46') • Хэнли Грант • Маккена Скотт 74' ( Сауттар Джон ( 74') • Ралстон Энтони • Мактоминай Скотт • Макгрегор Каллум • Робертсон Эндрю • Макгинн Джон 59' ( Браун Джейкоб ( 59') • Кристи Райан 44' 59' ( Стюарт Росс III ( 59') • Адамс Че 59' ( Армстронг Стюарт ( 59')
Запасные: Келли Лиам • Паттерсон Нэйтан • Тернбулл Дэвид • Маккрори Робби • Тэйлор Грэг • Хикки Аарон • Кэмбелл Аллан
11 июня. Стадион "Авива" (Дублин).
Протокол игры
|6'Черных Фёдор (0:1)
|(1:1) Давидсен Вильормур20'
|(2:1) Андреасен Якуп45'
Нильсен Гуннар•Ролантссон Гилли•Феро Одмар 42' 66' (Ханссон Халлюр ( 66') •Аскхам Хердур 25' (Ватнсдаль Хейни ( 25') •Давидсен Вильормур•Бьярталид Йоаннес•Ванхамар Гуннар•Андреасен Якуп 66' (Наттестад Сонни ( 66') •Ольсен Мейнхард 67' (Йонссон Видар ( 67' ) • 89'Ольсен Клеминт•Йоханнесен Патрик 83' (Эдмундссон Йоан ( 83' ) 90'
Барткус Джюгас•Баравикас Роландас 82' (Кружикас Игнас ( 82') •Климавичюс Линас•Уткус Эдгарас • 90'Бараускас Доминикас 19' 46' (Сирвис Пиюс ( 46') •Климавичюс Аугустинас 64' (Лаукжемис Каролис ( 64' ) • 66'Сливка Выкинтас•Мегелайтис Линас 60' 82' (Арманавичюс Вилюс ( 82') •Ласицкас Юстас 71' (Милашюс Титас ( 71') •Черных Фёдор•Новиковас Арвидас
11 июня. Стадион "Торсволлюр".