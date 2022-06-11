Зинченко и компания в полном порядке: кто из игроков сборной Украины обеспечил разгром Армении в матче Лиги наций

Оценки футболистам Александра Петракова

Вот уже четвёртый матч в июне проводит сборная Украины и только первый из них был домашним. И то, формально домашним – игра против Армении проходила на польском стадионе «ЛКС». Но это не помешало украинцам одержать вторую подряд победу в Лиге наций и возглавить группу. Игра удалась почти всем футболистам в жёлто-синей форме, ударно они проводили голкипера Андрея Пятова, а армяне без Сперцяна вообще не оказали сопротивления. Теперь давайте подробнее, по персоналиям.

Статистика: удары по воротам – 14:6, в створ – 8:1, владение мячом – 73:27, угловые – 2:1. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки всем футболистам Александра Петракова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ УКРАИНЫ

АНДРЕЙ ПЯТОВ – 7,0. Сухим матчем завершил карьеру за сборную Украины – отличный финал. Работы у Пятова почти не было, только не самый опасный удар Бабаяна стал добычей голкипера, на этом всё. Однако Андрей своей уверенностью заряжал оборону все 90 минут, оставив ворота на замке.

НИКОЛАЙ МАТВИЕНКО – 7,0. Хорошо сыграли и защитники, позволявшие армянам в своей штрафной площади абсолютный минимум. Матвиенко выиграл 7 единоборств из 10, совершил два отбора, перекрыл все подключения Дашяна.

ИЛЬЯ ЗАБАРНЫЙ – 5,5. А вот Забарный больше позволял сопернику. Из-под него опасно пробил Бабаян, а ещё Илья дважды проиграл верх на стандартах, после чего возникали неприятные моменты. Правда, не более того.

АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО – 7,5. 70 точных передач из 74 – отличный показатель для крайнего атакующего полузащитника, а именно там сыграл Зинченко, вышедший вообще в оборону. Четырежды удачно проходил на дриблинге, четырежды удачно прострелил, в целом выиграв свой фланг.

АЛЕКСАНДР КАРАВАЕВ – 8,5. Караваев не просто выиграл свой край, он буквально разорвал соперников. Три перехвата, два отбора, голевая передача, а затем и гол, созданный и забитый самолично. Очень круто Караваев отыграл на правом фланге.

СЕРГЕЙ СИДОРЧУК – 7,0. Зинченко из защитника превратился в атакующего полузащитника, а Сидорчук – из опорного. Отлично играл на подборах Сергей, собирая почти всё у центрального круга и чужой в штрафной площади. В активе Сидорчука ещё значатся пять отборов.

НИКОЛАЙ ШАПАРЕНКО – 5,5. Молодой Шапаренко, кажется, подустал. Четвёртый матч за 11 дней проводит Николай, на Армению ему сил не хватило. Проигрывал единоборства – 8 из 11, дважды его прошли на дриблинге. Не зря Николая заменили на 70-й минуте.

РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ – 8,0. Малиновский как раз отдохнул в прошлом матче и выдал шикарный перформанс. Четыре опаснейших удара в створ, один из которых стал голевым, четыре удачных дриблинга, постоянное обострение. Всего 108 касаний мяча сделал полузащитник, большинство у штрафной площади армян. Только Юрченко спас армян от хет-трика Малиновского.

МИХАИЛ МУДРИК – 6,5. Фланги атаки Украины старались, но выглядели заложниками очень активных защитников. Мудрик подключался умно, хорошо искал зоны, сделал четыре ключевые передачи, но с дриблингом сегодня была беда. Да и прострелы до него всё не доходили.

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ВИКТОР ЦЫГАНКОВ – 6,0. Если Зинченко ещё хоть чуть-чуть дал обострить Мудрику, то Караваев напрочь закрыл Цыганкова. Виктор и навешивал в никуда, и мяч не мог получить в опасной близости от ворот, чуть ли не мешаясь Александру на своём фланге.

РОМАН ЯРЕМЧУК – 5,0. Удивительным образом выпал из игры и Яремчук. С флангов постоянно шла угроза, но передачи летели чаще всего на другой край или к дуге штрафной площади, а Роман Яремчук постоянно пролетал мимо. Всего один шикарный шанс получил форвард, но и его смазал.

АРТЁМ ДОВБИК – б/о.

АЛЕКСАНДР ПИХАЛЁНОК – б/о.

ВИТАЛИЙ МИКОЛЕНКО – 7,0. Шикарно использовал шанс, подаренный ему Удо. Успел отличиться за 12 минут, реализовав момент с хладнокровием хорошего форварда.

АЛЕКСАНДР ЗУБКОВ – б/о.

ДАНИИЛ ИГНАТЕНКО – б/о.