Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Сборная Украины разгромила Армению в прощальном матче Пятова и возглавила группу Лиги наций

11 Июня 2022 • 17:59 Комментировать
Украина
3:0
Армения
окончен

В третьем туре группового этапа Лиги наций сборная Украины играла с Арменией в Польше.

 

В связи с известными событиями сборная Украины не может сейчас проводить домашние матчи дома, поэтому её игра с Арменией прошла в польском Лодзе. Несмотря на пропуск первого тура, украинцы имели столько же очков, сколько лидировавшая за счёт разницы мячей Шотландия. И в активе Армении было три очка. Так что отчётный матч имел важное значение в плане расположения команд в группе 1.

Украинцы располагаются в рейтинге ФИФА выше армян, поэтому фаворитами были «жёлто-синие». На восьмой минуте они первыми создали голевой момент – Мудрик выкатил слева от лицевой Яремчуку, который не переиграл Юрченко. Но в основном атакам «жёлто-синих» остроты не хватало. У номинальных гостей Бабаян сместился с левого края к центру и не попал в створ издали.

Во второй половине первого тайма украинцы увеличили давление на штрафную соперника. Правда, долгие позиционные атаки не позволили команде Александра Петракова выйти вперёд до наступления перерыва. Судя по этому, у «жёлто-синих» оставалась определённая недосказанность. Сто процентов кто-то ждал, что они откроют счёт сразу после перерыва по подобию матча с Ирландией, но и этого не случилось.

Украинцы понимали, что с голом в чужие ворота лучше не затягивать, поэтому не сбавляли атакующих оборотов. На 58-й минуте Мудрик дальним ударом проверил бдительность Юрченко в левом углу, а добивание там толком не получалось. Впрочем, через три минуты мяч всё же оказался в армянских воротах. Прострел Караваева справа по диагонали на Малиновского увенчался чётким уколом Руслана в правый нижний угол (1:0).

Армяне чуть не получили подарок от Забарного в виде автогола, но Пятов сумел среагировать на неожиданный кикс от своего защитника. А потом Украина довела счёт до крупного. Соломон Удо, не допуская мяч до Мудрика, сделал невольный голевой пас Караваеву, после чего Миколенко вышел на простор и реализовал свой шанс, опять-таки, в результате ошибки Удо.

3:0 – Украина громит Армению во втором тайме, набирает шесть очков и выбирается на чистое первое место в группе 1 Лиги наций по крайней мере до более позднего матча Ирландии и Шотландии. Отчётный матч стал последним в футболке национальной сборной для Андрея Пятова – ему было важно не пропустить в этой встрече, он и не пропустил. Уже в добавленное время он не очень уверенно отразил средней опасности удар Адамяна, но отразил же.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Андрей Пятов Сборная Армении Лига Наций
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Украина 3:0 Армения 1.20 7.00 14.00
11.06  19:00 Ирландия ... Шотландия 2.34 3.20 3.35
11.06  19:00 Фарерские острова ... Литва 2.39 3.00 3.45
11.06  21:45 Голландия ... Польша 1.80 3.65 4.70
11.06  21:45 Англия ... Италия 2.28 3.40 3.30
11.06  21:45 Венгрия ... Германия 7.00 4.30 1.50
11.06  21:45 Черногория ... Босния и Герцеговина 2.75 3.10 2.80
11.06  21:45 Люксембург ... Турция 8.20 5.00 1.39
11.06  21:45 Уэльс ... Бельгия 4.70 3.70 1.79
11.06  21:45 Румыния ... Финляндия 2.16 3.30 3.70
12.06  16:00 Северная Ирландия ... Кипр 1.81 3.80 4.70
12.06  19:00 Грузия ... Болгария 2.50 3.45 2.90
12.06  19:00 Норвегия ... Швеция 2.22 3.45 3.50
12.06  19:00 Северная Македония ... Гибралтар 1.10 13.00 23.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Июня
16:55 · Лига наций УЕФА
Роналду не сыграет за сборную Португалии до сентября
15:23 · Лига наций УЕФА
Украина - Армения: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
15:03 · Лига наций УЕФА
Энрике рассказал, за счёт чего Гави может стать звездой мирового уровня
11:20 · Лига наций УЕФА
Вратарь австрийской сборной восхитился игрой Мбаппе
10:18 · Лига наций УЕФА
Бензема: В матче с австрийцами нам не хватило немного удачи
09:52 · Лига наций УЕФА
Саутгейт: Игра при пустых трибунах — позор для Англии
08:58 · Лига наций УЕФА
Рангник прокомментировал ничью в матче с Францией
08:45 · Лига наций УЕФА
Алаба разочарован ничьей с французами
10 Июня
23:49 · Лига наций УЕФА
Сборная Хорватии обострила борьбу в группе, обыграв датчан
23:42 · Лига наций УЕФА
Белорусам в концовке удалось прервать победную серию сборной Казахстана
23:42 · Лига наций УЕФА
Румыния - Финляндия: прогноз на матч Лиги Наций УЕФА
23:41 · Лига наций УЕФА
Нидерланды - Польша: прогноз на матч Лиги Наций УЕФА
23:39 · Лига наций УЕФА
Венгрия - Германия: прогноз на матч Лиги Наций УЕФА
22:51 · Лига наций УЕФА
Черногория – Босния и Герцеговина: прогноз на матч Лиги Наций УЕФА
22:49 · Лига наций УЕФА
Уэльс - Бельгия: прогноз на матч Лиги Наций УЕФА
Все новости
Рекомендуем