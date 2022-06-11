Сборная Украины разгромила Армению в прощальном матче Пятова и возглавила группу Лиги наций

В третьем туре группового этапа Лиги наций сборная Украины играла с Арменией в Польше.

В связи с известными событиями сборная Украины не может сейчас проводить домашние матчи дома, поэтому её игра с Арменией прошла в польском Лодзе. Несмотря на пропуск первого тура, украинцы имели столько же очков, сколько лидировавшая за счёт разницы мячей Шотландия. И в активе Армении было три очка. Так что отчётный матч имел важное значение в плане расположения команд в группе 1.

Украинцы располагаются в рейтинге ФИФА выше армян, поэтому фаворитами были «жёлто-синие». На восьмой минуте они первыми создали голевой момент – Мудрик выкатил слева от лицевой Яремчуку, который не переиграл Юрченко. Но в основном атакам «жёлто-синих» остроты не хватало. У номинальных гостей Бабаян сместился с левого края к центру и не попал в створ издали.

Во второй половине первого тайма украинцы увеличили давление на штрафную соперника. Правда, долгие позиционные атаки не позволили команде Александра Петракова выйти вперёд до наступления перерыва. Судя по этому, у «жёлто-синих» оставалась определённая недосказанность. Сто процентов кто-то ждал, что они откроют счёт сразу после перерыва по подобию матча с Ирландией, но и этого не случилось.

Украинцы понимали, что с голом в чужие ворота лучше не затягивать, поэтому не сбавляли атакующих оборотов. На 58-й минуте Мудрик дальним ударом проверил бдительность Юрченко в левом углу, а добивание там толком не получалось. Впрочем, через три минуты мяч всё же оказался в армянских воротах. Прострел Караваева справа по диагонали на Малиновского увенчался чётким уколом Руслана в правый нижний угол (1:0).

Армяне чуть не получили подарок от Забарного в виде автогола, но Пятов сумел среагировать на неожиданный кикс от своего защитника. А потом Украина довела счёт до крупного. Соломон Удо, не допуская мяч до Мудрика, сделал невольный голевой пас Караваеву, после чего Миколенко вышел на простор и реализовал свой шанс, опять-таки, в результате ошибки Удо.

3:0 – Украина громит Армению во втором тайме, набирает шесть очков и выбирается на чистое первое место в группе 1 Лиги наций по крайней мере до более позднего матча Ирландии и Шотландии. Отчётный матч стал последним в футболке национальной сборной для Андрея Пятова – ему было важно не пропустить в этой встрече, он и не пропустил. Уже в добавленное время он не очень уверенно отразил средней опасности удар Адамяна, но отразил же.

Кирилл Иванцов