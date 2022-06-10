Сборная Хорватии обострила борьбу в группе, обыграв датчан

Сборная Дании могла уйти в отрыв в группе А1 Лиги наций, но сегодня не удалось продлить победную серию в домашнем матче с Хорватией. Опасных моментов было достаточно, но мяч почти не летел в створ. Редкое исключение из правил обернулось голом Марио Пашалича во втором тайме - 1:0.

Хорваты набрали четыре очка, у их соперника - 6.

В группе В2 наконец-то кто-то сумел победить. Албания принимала Израиль, повела в счете, но ничего не добилась, пропустив дважды после ударов Манора Соломона - 2:1.