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Лига наций УЕФА

Сборная Хорватии обострила борьбу в группе, обыграв датчан

10 Июня 2022 • 23:49 Комментировать
Дания
0:1
Хорватия
окончен

Сборная Дании могла уйти в отрыв в группе А1 Лиги наций, но сегодня не удалось продлить победную серию в домашнем матче с Хорватией. Опасных моментов было достаточно, но мяч почти не летел в створ. Редкое исключение из правил обернулось голом Марио Пашалича во втором тайме - 1:0.

Хорваты набрали четыре очка, у их соперника - 6.

В группе В2 наконец-то кто-то сумел победить. Албания принимала Израиль, повела в счете, но ничего не добилась, пропустив дважды после ударов Манора Соломона - 2:1.

Протокол игры  
Дания 0:1Хорватия
  69'Пашалич Марио (0:1)
Шмейхель КасперВасс Даниэль  61' (Кристенсен Расмус (  61') Андерсен Йоаким   67'Кристенсен АндреасМеле ЙоакимЭриксен КристианХёйбьерг Пьер-ЭмильДилейни ТомасСков-Ольсен Андреас  83' (Поульсен Юссуф (  83'Сков Роберт  90') Корнелиус Андреас   8'  61' (Винд Жонас (  61') Дамсгор Миккель  62' (Брайтвайт Мартин (  62')
Запасные: Биллинг ФилипНельссон ВикторИверсен ДаниэльЙенсен МатиасСтрюгер-Ларсен ЙенсВиндаль-Йенсен ПетерВестергор Янник
Ливакович ДоминикВрсалько Шиме  46' (Ковачич Матео (  46') Эрлич МартинШутало ЙосипЮранович ЙосипЯкич Кристиян  46' (Станишич Йосип (  46'   75') Брозович МарселоИванушец Лука  46' (Модрич Лука (  46') Пашалич МариоОршич Мислав  58' (Влашич Никола (  58') Крамарич Андрей  77' (Будимир Анте (  77'   86')
Запасные: Лабрович НедилькоВида ДомагойЧалета-Цар ДуеБрекало ЙосипШушич ЛукаМайер ЛовроИвушич Ивица
10 июня. Стадион "Паркен" (Копенгаген).
Протокол игры 
Албания 1:2Израиль
(1:0) Броя Армандо 45'   
  57' Манор Соломон (1:1)
  73' Манор Соломон (1:2)
Бериша Этрит  Весели Фредерик   84' (Вриони Джакомо (   84' Исмайли Ардиан  Джимсити Берат  Балью Иван  Абраши Амир   9'   84' (Цекици Эндри (   84' Байрами Недим   68' (Гьясула Клаус (   68' Аслани Кристьян   59' (Рамадани Юльбер (   59' Хюсай Эльсейд  Узуни Мюрто   84' (Балай Беким (   84' Броя Армандо
Запасные: Михай Энеа  Ходжалари Эрион  Селмани Гентьян  Сулейманов Таулан  Дермаку Кастриот  Кастари Элхан  Кумбулла Мараш
Марсиано Офир  Даса Элазар  Витор Мигел  Гольдберг Шон  Лайднер Дорон   64' (Менахем Сун (   64' Перец Дор  Джабер Махмуд   45'  Карзев Эден   17'   46' (Сафури Рамиз (   46'   81' Абада Лиэль  Вайссман Шон   90' (Глазер Дан (   90' Манор Соломон   81' (Даббур Мунас (   81')
Запасные: Гандельман Омри  Глазер Омри  Герафи Йоав  Хазиза Долев  Ацили Омер  Абу-Фани Мохаммад  Raz Shlomo  Барибо Тай
 10 июня. Стадион "Arena Kombetare".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Сборная Албании Сборная Израиля Сборная Дании
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окончен Азербайджан 0:1 Словакия 4.80 3.35 1.85
окончен Молдова 2:4 Латвия 3.25 3.05 2.45
окончен Дания 0:1 Хорватия 1.95 3.70 4.20
окончен Андорра 2:1 Лихтенштейн 1.72 3.30 6.10
окончен Беларусь 1:1 Казахстан 2.40 2.95 3.45
окончен Австрия 1:1 Франция 5.50 4.00 1.67
Идет 173 минута РОССИЯ 0:0 Исландия
окончен Албания 1:2 Израиль 2.25 3.25 3.45
11.06  16:00 Украина ... Армения 1.23 6.20 14.00
11.06  19:00 Фарерские острова ... Литва 2.50 3.00 3.20
11.06  19:00 Ирландия ... Шотландия 2.34 3.20 3.35
11.06  21:45 Уэльс ... Бельгия 4.70 3.70 1.79
11.06  21:45 Англия ... Италия 2.28 3.40 3.30
11.06  21:45 Венгрия ... Германия 7.00 4.30 1.50
11.06  21:45 Черногория ... Босния и Герцеговина 2.75 3.10 2.80
11.06  21:45 Голландия ... Польша 1.80 3.65 4.70
11.06  21:45 Люксембург ... Турция 8.20 5.00 1.39
11.06  21:45 Румыния ... Финляндия 2.30 3.05 3.60
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