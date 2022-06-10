Сборная Хорватии обострила борьбу в группе, обыграв датчан

Сборная Дании могла уйти в отрыв в группе А1 Лиги наций, но сегодня не удалось продлить победную серию в домашнем матче с Хорватией. Опасных моментов было достаточно, но мяч почти не летел в створ. Редкое исключение из правил обернулось голом Марио Пашалича во втором тайме - 1:0.
Хорваты набрали четыре очка, у их соперника - 6.
В группе В2 наконец-то кто-то сумел победить. Албания принимала Израиль, повела в счете, но ничего не добилась, пропустив дважды после ударов Манора Соломона - 2:1.
Протокол игры
|69'Пашалич Марио (0:1)
Шмейхель Каспер•Васс Даниэль 61' (Кристенсен Расмус ( 61') •Андерсен Йоаким • 67'Кристенсен Андреас•Меле Йоаким•Эриксен Кристиан•Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Дилейни Томас•Сков-Ольсен Андреас 83' (Поульсен Юссуф ( 83'•Сков Роберт 90') •Корнелиус Андреас 8' 61' (Винд Жонас ( 61') •Дамсгор Миккель 62' (Брайтвайт Мартин ( 62')
Ливакович Доминик•Врсалько Шиме 46' (Ковачич Матео ( 46') •Эрлич Мартин•Шутало Йосип•Юранович Йосип•Якич Кристиян 46' (Станишич Йосип ( 46' ) • 75'Брозович Марсело•Иванушец Лука 46' (Модрич Лука ( 46') •Пашалич Марио•Оршич Мислав 58' (Влашич Никола ( 58') •Крамарич Андрей 77' (Будимир Анте ( 77' ) 86'
10 июня. Стадион "Паркен" (Копенгаген).
Протокол игры
|(1:0) Броя Армандо 45'
|57' Манор Соломон (1:1)
|73' Манор Соломон (1:2)
Бериша Этрит • Весели Фредерик 84' ( Вриони Джакомо ( 84') • Исмайли Ардиан • Джимсити Берат • Балью Иван • Абраши Амир 9' 84' ( Цекици Эндри ( 84') • Байрами Недим 68' ( Гьясула Клаус ( 68') • Аслани Кристьян 59' ( Рамадани Юльбер ( 59') • Хюсай Эльсейд • Узуни Мюрто 84' ( Балай Беким ( 84') • Броя Армандо
Запасные: Михай Энеа • Ходжалари Эрион • Селмани Гентьян • Сулейманов Таулан • Дермаку Кастриот • Кастари Элхан • Кумбулла Мараш
Марсиано Офир • Даса Элазар • Витор Мигел • Гольдберг Шон • Лайднер Дорон 64' ( Менахем Сун ( 64') • Перец Дор • Джабер Махмуд • 45'Карзев Эден 17' 46' ( Сафури Рамиз ( 46' ) • 81'Абада Лиэль • Вайссман Шон 90' ( Глазер Дан ( 90') • Манор Соломон 81' ( Даббур Мунас ( 81')
Запасные: Гандельман Омри • Глазер Омри • Герафи Йоав • Хазиза Долев • Ацили Омер • Абу-Фани Мохаммад • Raz Shlomo • Барибо Тай
10 июня. Стадион "Arena Kombetare".