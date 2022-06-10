Белорусам в концовке удалось прервать победную серию сборной Казахстана

Лидер группы С3 Лиги наций, сборная Казахстана, едва не выиграла все матчи первого круга турнира. В игре с белорусами она была близка к победе. На 13-й минуте Абат Аймбетов здорово пробил головой и открыл счет. Сборная Беларуси выглядела чуть получше соперника, могла как забить, так и пропустить, но смогла отыграться лишь в конце, после подачи углового метко нанес удар головой Владислав Малькевич - 1:1.
У Беларуси два очка, у ее соперника - 7.
В группе D1 Андорра переиграла другого аутсайдера, сборную Лихтенштейна (2:1).
Протокол игры
|13' Аймбетов Абат (0:1)
|(1:1) Малькевич Владислав 84'
Павлюченко Павел • Хадаркевич Руслан • Волков Захар • Юденков Руслан 42' 46' ( Богомольский Егор ( 46') • Бегунов Роман 75' ( Шевченко Глеб ( 75') • Быков Артём Геннадьевич • Яблонский Евгений 81' ( Климович Владислав ( 81') • Эбонг Макс • Печенин Кирилл • Бахар Иван 65' ( Малькевич Владислав ( 65') • Седько Павел 46' ( Громыко Валерий ( 46')
Запасные: Политевич Сергей • Гречихо Денис • Плотников Максим • Подстрелов Дмитрий • Бочеров Валерий • Швецов Максим • Хаткевич Егор
Шацкий Игорь • Малый Сергей • Марочкин Александр • Алип Нуралы • Каиров Багдат • Дарабаев Аслан 77' ( Досмагамбетов Тимур ( 77') • Куат Исламбек • 88'Вороговский Ян 58' ( Суюмбаев Гафуржан ( 58') • Оразов Рамазан 67' ( Жарынбетов Самат ( 67') • Астанов Эльхан 76' ( Васильев Владислав Олегович ( 76') • Аймбетов Абат 67' ( Шушеначев Артур ( 67')
Запасные: Ахметов Елдос • Габышев Михаил • Сейсен Мухаммеджан • Самородов Максим • Ерланов Темирлан • Байтана Бауыржан • Шайзада Бекхан
10 июня. Стадион "Караджордже" (Нови-Сад).
Протокол игры
|(1:0) Алаез Жорди78'
|(2:0) Рубио Хесус II82'
|90' (2:1)
Гомес Хосеп•Рубио Хесус II•Льовера Макс•Алаведра Альберт•Сервос Жоан•Алаез Жорди 85' (Лима Ильдефонс ( 85') •Ребес Марк•Вьейра Шавьер 79' (Виейра Марсио ( 79') •Бернат Виктор 63' 78' (Гарсия Марк ( 78') •Пуйоль Марк 58' (Фернандес Рикард ( 58' ) • 81'Росас Альберт 85' (Клементе Людовик ( 85')
Бюхель Бенджамин•Грюненфельдер Рафаэль•Малин Андреас • 78'Вольфингер Сандро 40' (Майер Ливио ( 40') •Грабер Лукас 24' 89' (Йилдыз Сейхан ( 89') •Зеле Арон 6' 46' (Фрик Ноа ( 46') •Люхингер Зимон•Нетцер Андрин 77' (Марксер Марко ( 77') •Бек Никлас•Хаслер Николас•Фрик Яник 77' (Колльман Никола ( 77')
10 июня. Стадион "Насьонал" (Андорра-ла-Велья).