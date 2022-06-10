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Лига наций УЕФА

Белорусам в концовке удалось прервать победную серию сборной Казахстана

10 Июня 2022 • 23:42 Комментировать
Андорра
2:1
Лихтенштейн
окончен

Лидер группы С3 Лиги наций, сборная Казахстана, едва не выиграла все матчи первого круга турнира. В игре с белорусами  она была близка к победе. На 13-й минуте Абат Аймбетов здорово пробил головой и открыл счет. Сборная Беларуси выглядела чуть получше соперника, могла как забить, так и пропустить, но смогла отыграться лишь в конце, после подачи углового метко нанес удар головой Владислав Малькевич - 1:1.

У Беларуси два очка, у ее соперника - 7.

В группе D1 Андорра переиграла другого аутсайдера, сборную Лихтенштейна (2:1).

Протокол игры 
Беларусь 1:1Казахстан
  13' Аймбетов Абат (0:1)
(1:1) Малькевич Владислав 84'   
Павлюченко Павел  Хадаркевич Руслан  Волков Захар  Юденков Руслан   42'   46' (Богомольский Егор (   46' Бегунов Роман   75' (Шевченко Глеб (   75' Быков Артём Геннадьевич  Яблонский Евгений   81' (Климович Владислав (   81' Эбонг Макс  Печенин Кирилл  Бахар Иван   65' (Малькевич Владислав (   65' Седько Павел   46' (Громыко Валерий (   46')
Запасные: Политевич Сергей  Гречихо Денис  Плотников Максим  Подстрелов Дмитрий  Бочеров Валерий  Швецов Максим  Хаткевич Егор
Шацкий Игорь  Малый Сергей  Марочкин Александр  Алип Нуралы  Каиров Багдат  Дарабаев Аслан   77' (Досмагамбетов Тимур (   77' Куат Исламбек   88'  Вороговский Ян   58' (Суюмбаев Гафуржан (   58' Оразов Рамазан   67' (Жарынбетов Самат (   67' Астанов Эльхан   76' (Васильев Владислав Олегович (   76' Аймбетов Абат   67' (Шушеначев Артур (   67')
Запасные: Ахметов Елдос  Габышев Михаил  Сейсен Мухаммеджан  Самородов Максим  Ерланов Темирлан  Байтана Бауыржан  Шайзада Бекхан
 10 июня. Стадион "Караджордже" (Нови-Сад).

 

Протокол игры  
Андорра 2:1Лихтенштейн
(1:0) Алаез Жорди78'   
(2:0) Рубио Хесус II82'   
  90' (2:1)
Гомес ХосепРубио Хесус IIЛьовера МаксАлаведра АльбертСервос ЖоанАлаез Жорди  85' (Лима Ильдефонс (  85') Ребес МаркВьейра Шавьер  79' (Виейра Марсио (  79') Бернат Виктор   63'  78' (Гарсия Марк (  78') Пуйоль Марк  58' (Фернандес Рикард (  58'   81') Росас Альберт  85' (Клементе Людовик (  85')
Запасные: Морено СерхиоДе Паблос ЭрикРубио ХордиМартинес Алекс IIГарсия Кристиан IIПирес Франсиско
Бюхель БенджаминГрюненфельдер РафаэльМалин Андреас   78'Вольфингер Сандро  40' (Майер Ливио (  40') Грабер Лукас   24'  89' (Йилдыз Сейхан (  89') Зеле Арон   6'  46' (Фрик Ноа (  46') Люхингер ЗимонНетцер Андрин  77' (Марксер Марко (  77') Бек НикласХаслер НиколасФрик Яник  77' (Колльман Никола (  77')
Запасные: Оспельт ДжастинВольфингер ФабиоБрандле ДаниэльЛо Руссо ЛоренцоВольфингер Марко
10 июня. Стадион "Насьонал" (Андорра-ла-Велья).

 

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окончен Азербайджан 0:1 Словакия 4.80 3.35 1.85
окончен Молдова 2:4 Латвия 3.25 3.05 2.45
Идет 167 минута РОССИЯ 0:0 Исландия
окончен Дания 0:1 Хорватия 1.95 3.70 4.20
окончен Андорра 2:1 Лихтенштейн 1.72 3.30 6.10
окончен Беларусь 1:1 Казахстан 2.40 2.95 3.45
окончен Австрия 1:1 Франция 5.50 4.00 1.67
окончен Албания 1:2 Израиль 2.25 3.25 3.45
11.06  16:00 Украина ... Армения 1.23 6.20 14.00
11.06  19:00 Фарерские острова ... Литва 2.39 3.00 3.45
11.06  19:00 Ирландия ... Шотландия 2.34 3.20 3.35
11.06  21:45 Уэльс ... Бельгия 4.70 3.70 1.79
11.06  21:45 Англия ... Италия 2.28 3.40 3.30
11.06  21:45 Венгрия ... Германия 7.00 4.30 1.50
11.06  21:45 Черногория ... Босния и Герцеговина 2.75 3.10 2.80
11.06  21:45 Голландия ... Польша 1.80 3.65 4.70
11.06  21:45 Люксембург ... Турция 8.20 5.00 1.39
11.06  21:45 Румыния ... Финляндия 2.16 3.30 3.70
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