Белорусам в концовке удалось прервать победную серию сборной Казахстана

Лидер группы С3 Лиги наций, сборная Казахстана, едва не выиграла все матчи первого круга турнира. В игре с белорусами она была близка к победе. На 13-й минуте Абат Аймбетов здорово пробил головой и открыл счет. Сборная Беларуси выглядела чуть получше соперника, могла как забить, так и пропустить, но смогла отыграться лишь в конце, после подачи углового метко нанес удар головой Владислав Малькевич - 1:1.

У Беларуси два очка, у ее соперника - 7.

В группе D1 Андорра переиграла другого аутсайдера, сборную Лихтенштейна (2:1).