УЕФА может наказать немецкую сборную за игру в форме женской команды

Представители УЕФА могут наказать сборную Германии, которая в матче Лиги наций с англичанами вышла на поле в форме женской команды.

По информации Footyheadlines, УЕФА может наказать немцев за то, что футболисты вышли на поле в форме женской команды, на которой изображены только две звезды, вместо четырёх необходимых. Сборная Германии могла играть в женской форме, но только в том случае, если бы над эмблемой всё же были добавлены эти две звезды.

Напомним, что поединок в Лиге нацией между немцами и англичанами завершился вничью со счётом 1:1.