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Лига наций УЕФА

Тренер сборной Испании отметил игру голкипера Симона

10 Июня 2022 • 09:18 Комментировать

Наставник испанской сборной Луис Энрике в разговоре с журналистами отметил игру голкипера Уная Симона.

Энрике сказал, что он спокоен за вратарскую линию испанской команды, так как все три голкипера не заставляют его нервничать. Тренер «красной фурии» отметил, что особенно его впечатляет игра Уная Симона, который делает разницу в каждом матче.

Напомним, что Симон помог испанской команде одержать минимальную гостевую победу над швейцарцами в рамках Лиги наций. Сборная Испании в итоге победила со счётом 1:0. Три очка подопечным Луиса Энрике принёс точный удар Пабло Сарабии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Луис Энрике Унай Симон
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