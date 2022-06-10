Роналду — о победе над Чехией: Мы заслуживаем этого

Звёздный португальский форвард Криштиану Роналду в своих социальных сетях отреагировал на победу своей национальной команды над Чехией.

Опытный нападающий написал, что это была большая победа португальской сборной, которая заслуживает этого. 37-летний игрок также отметил, что он безумно благодарен всем болельщикам за поддержку, которая также помогла команде добиться успеха.

Напомним, что сборная Португалии в рамках Лиги наций сумела уверенно переиграть чешскую команду со счётом 2:0. В следующем матче турнира португальцы сыграют со швейцарцами. Встреча состоится 12 июня.