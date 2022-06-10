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Лига наций УЕФА

Сантуш провёл 100 матчей во главе сборной Португалии

10 Июня 2022 • 07:10 Комментировать
Португалия
2:0
Чехия
окончен

Опытный тренер Фернанду Сантуш провёл 100 матчей у руля португальской национальной команды.

Произошло это в поединке Лиги наций, в котором португальцы играли с чехами. В итоге подопечные Сантуша одержали уверенную победу со счётом 2:0. Эта встреча стала для опытного специалиста 100-й у руля сборной Португалии. За это время португальцы одержали 63 победы, 21 раз сыграли в ничью и 16 проиграли.

Напомним, что с португальской командой Сантуш работает с 2014 года. В 2016 году сборная Португалии сумела выиграть чемпионат Европы. В финале дружина Сантуша обыграла французов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Фернанду Сантуш
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